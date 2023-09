Confirmado: Así es la dieta para evitar hígado graso

La enfermedad del hígado graso no alcohólico es una de las afecciones que más preocupa en la actualidad. Se trata de una afección en la que se acumula exceso de grasa en el hígado. Esta acumulación de grasa no se debe al consumo excesivo de alcohol, sino a otros factores como la obesidad, la mala alimentación y el sedentarismo. Por eso, una de las mejores maneras de prevenir el hígado graso es a través de la dieta. Pero, ¿Qué comer para el hígado graso? ¿Qué alimentos son buenos para el hígado? Un nuevo estudio acaba de confirmar cuál es la dieta que ayuda a prevenir el hígado graso no alcohólico.