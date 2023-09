Hígado graso: Evite esta bebida antes de que sea tarde

La enfermedad del hígado graso no alcohólico es una de las afecciones que más está aumentando en el mundo. La causa de esta enfermedad no es precisamente el consumo excesivo de alcohol, sino que se relaciona con otros factores como la obesidad. Pero, ¿Qué daña el hígado? ¿Cómo prevenir hígado graso? ¿Qué alimentos son malos para el hígado? He aquí una bebida que podría aumentar el riesgo de desarrollar hígado graso no alcohólico y que los expertos dicen que es mejor evitar de la dieta.