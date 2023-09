Inauguración de Hospitales PAMI en Escobar, Hurlingham, Ituzaingó y Lanús

Sin nombrarlo a Milei, enumeró las medidas que propone el libertario, las cuales, dijo “perjudicarán a los abuelos y abuelas”, así como “a los trabajadores”.

Massa destacó a los argentinos y argentinas que tiene una “familia de bien” que “cuidan y sientan a los abuelos en la punta de la mesa, sin dudas van a defender el sistema de un Pami y una salud pública”.

“Es cuestión de formación personal” explicó y continuó: “Es obvio que esos argentinos y argentinas no los van a tirar a la buena de Dios como quienes les quieren dar un voucher de $20 mil para ir regalados a una prepaga, que no los van a dejar sin tener la posibilidad de hacerse todos los estudios, y no van a permitir que vuelva el sistema de AFJP que fue el robo más grande que vieron los jubilados cuando se desfinanciaba el sistema de jubilaciones y también a los trabajadores, que vieron cómo cuatro vivos timbeaban con su dinero”.

El candidato presidencial de Unión por la Patria se pronunció así durante un acto de inauguración conjunto de hospitales del PAMI en Escobar, Hurlingham, Ituzaingó y Lanús, del que participaron el gobernador bonaerense Axel Kicillof, la titular del PAMI, Luana Volnovich, intendentes y candidatos a jefes comunales.

Más contenido de Urgente24

Cristina Kirchner inauguró Tik Tok con video contra la "motosierra" de Milei

Tras criticar a Macri, Morales recibió a Bullrich y se presentó como su "soldado"

Lejos del acuerdo: Anticipan que podría faltar yerba mate

Arde Mendoza: MDZ, Mendoza Post, Memo, Mendoza Today...