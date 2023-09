Arde Mendoza: MDZ, Mendoza Post, Memo, Mendoza Today...

¿Quién es el alcalde de Las Heras? Daniel Orozco, el compañero de binomio de Omar De Marchi. El fallido aspirante a vicegobernador sufrió un desastre en el municipio porque fue derrotado hasta su declarado heredero, Martín Bustos.

Montacuto inició el contraataque que tendría varios capítulos. Sucede que leña no le faltará a la hoguera. Bastará conque el intendente electo, Francisco Lo Presti, le pase el plumero a un par de expedientes.

daniel-orozco-y-omar-de-marchi.jpg Daniel Orozco (izq.) y Omar De Marchi.

Guerra Santa

Pero el via crucis de Montacuto es muy anterior a La Unión Mendocina. Él tiene una vasta experiencia en la gestión de medios periodísticos en el interior argentino: cuando él fue secretario general de Redacción del diario Los Andes (Grupo Clarín), ya había sido prosecretario de Redacción del Río Negro (General Roca, Río Negro) y prosecretario de Redacción del Jornada, de Trelew (Chubut).

Por lo tanto, la familia Terranova lo buscó en la creación del multimedios MDZ. El problema es que la familia Terranova que lo sedujo y le concedió recursos y poder para el proyecto periodístico no fue la familia Terranova que lo despidió de MDZ.

Los Terranova conocieron el éxito y el dinero con su empresa Publicidad Sarmiento. Orlando Roberto y Eduardo Terranova decidieron expandirse hacia los medios de comunicación porque tenían un insumo clave (la publicidad) y una necesidad importante (defender ante la opinión pública sus negocios basados en concesiones y provisión de servicios a diferentes gobiernos municipales, provinciales y nacionales). Además, su alianza con Daniel Vila había colapsado en ese momento.

Sin embargo, un día Orlando Terranova Dalera, hasta entonces piloto de rally con mucho más marketing que resultados, logró quedarse con todo lo que crearon sus antepasados, e intentar crecer dentro del PRO.

En la furia interna de relaciones, dinero y expulsiones, nacieron 2 medios periodísticos mendocinos con acreencias pendientes:

Mendoza Post (dirigido por Montacuto), y

Memo (Gabriel Conte).

montacuto.webp Ricardo Montacuto, entre el senador peronista Lucas Ilardo y el diputado cornejista ahora intendente electo de Godoy Cruz, Diego Costarelli.

Alfredo Cornejo

En el principio sólo era el 'universo Los Andes' vs. el 'universo Vila / Manzano' (el Grupo UNO), que fueron socios en la expansión de Multicanal vía Supercanal Holding hasta el famoso préstamo del BBVA, las disputas accionarias, las asambleas de accionistas con escribano público, las demandas cruzadas, el allanamiento a Cablevisión, etc. etc.

También estaba El Sol / Canal 9 (Sigifrido Alonso), hoy dirigido por otro ex MDZ, Jorge Hirschbran.

Pero en el siglo 21 todo se encuentra mucho más atomizado en la provincia de Cuyo. Los Andes ya no es hegemónico. Los hermanos Vila se pelearon y José Luis Manzano se desinteresó del proyecto, lo que afectó a Grupo UNO. Y hay un abanico de otros medios, en su mayoría sostenidos por el generoso presupuesto de difusión pública del Gobierno mendocino, o sea que lo pagan los contribuyentes. Por ese motivo es tabú hablar de recorte del gasto en Mendoza. Nadie dispara un tiro contra un pie propio.

A Terranova Jr. (también conocido como 'Orly') le fue mal en la política pero muy bien en los negocios -aparentemente la comunicación periodística ayudó a apuntalar el negocio de publicidad en vía pública y la empresa de construcción pública- hasta que Alfredo Cornejo, ya ex titular del Comité Nacional de la UCR y precandidato a gobernador otra vez, se consideró 'traicionado' por el amigo de Mauricio Macri (¿o de Horacio Rodríguez Larreta?).

Por algún lado ingresó a escena la familia Cazaban. De acuerdo al propio MDZ, los Cazaban son de San Rafael y peronistas. Pero tienen especialidades diferentes, aunque ninguna cercana a Cornejo:

Alejandro era el coordinador de campaña para gobernador del diputado nacional Omar De Marchi;

era el coordinador de campaña para gobernador del diputado nacional Omar De Marchi; Pablo era el armador territorial del Frente Renovador ; y

era el armador territorial del ; y Andrés militaba en Diálogo Plural, una agrupación que proyecta políticas públicas en el PJ.

De pronto, Patricia Terranova, hermana de Orly, se entreveró con un Cazabán, y en MDZ ganó espacio De Marchi, enemigo de Alfredo Cornejo, quien se ufana de haber sido generoso, de tener una memoria infalible. Y un perdón muy lento.

Orly-Terranova-1.jpg 'Orly' Terranova, ex amigo de Alfredo Cornejo.

Lo que viene

Ganó Alfredo Cornejo pero no la tiene fácil. El Poder Judicial está 'explotado' y quienes más comprometidos se encuentran invocan una supuesta cercanía o amistad o tolerancia o simpatía del gobernador reelecto.

Más allá de la derrota de La Unión Mendocina, el tráfico de influencias en la Justicia mendocina es escandaloso y amerita una autodepuración porque, de lo contrario, los opositores tienen banderas

o para unirse en temas puntuales

o para presionar al gobierno provincial desde la opinión pública nacional

porque ¿por qué cuestionar a Gildo Insfrán si lo que sucede en Mendoza, que es de JxC, es igual o peor?

Los integrantes del Consejo de la Magistratura de la provincia María José Hernández, Andrea Maturana, Marcelo D’ Agostino; y el director de la Dirección de Personas Jurídicas, Sebastián Soneira, están bajo la lupa. Alguno de ellos merece un 'Ampliaremos'.

Por último, el caso Mendoza Today, otro medio del abanico digital mendocino. Lo dirige Christian Sanz, quien estuvo en Mendoza Post y antes en MDZ. Él ha realizado algunos aportes periodísticos muy impactantes, tal como la difusión de los audios que comprometen a los integrantes de la Magistratura.

De su análisis del resultado electoral amerita destacarse el siguiente fragmento:

"(...) El propio De Marchi lo anticipó este domingo, desde el búnker de La Unión Mendocina: “Va a haber una oposición seria, responsable, sustanciada con los intereses de la provincia de Mendoza”, dijo.

Este diario lo anticipó oportunamente: “Si llegara a perder los comicios locales, tiene pensado un ‘plan B’: avanzará en un control exhaustivo de la gestión del líder de Cambia Mendoza. No solo en la Legislatura provincial, sino también en los demás ámbitos de poder”, publicó este cronista el pasado 16 de julio.

Como sea, Cornejo tendrá un gobierno complicado, que dependerá en demasía del Ejecutivo nacional. ¿Qué ocurrirá si gana Javier Milei? Imposible saberlo.

¿Y Sergio Massa? Sería el peor de los mundos. Con una provincia relegada a los caprichos del gobierno central, que ya mostró su desinterés en dar una mano a los mendocinos.

Hay más: Cornejo deberá incrementar los ya millonarios fondos de la pauta oficial para mantener tranquilos a los grandes medios de Mendoza, siempre afectos a la extorsión periodística. La cifra hoy alcanza los miles de millones de pesos al año. ¿A cuánto más está decidido a aumentarlo el hoy legislador nacional sin que ello se convierta en un escándalo?

Ahora mismo, frente a lo antedicho, Cornejo debe estar replanteándose la idea de haber querido volver a ser gobernador de Mendoza. Los negocios se aparecen acotados, y la situación económica empeora día a día. (...)".

