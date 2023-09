Mendoza: Cornejo, con gobernadores; De Marchi, con estadio lleno

Marcelo Orrego, quien logró la gobernación de San Juan, después de 20 años de dominio peronista, dijo que "es momento que Cuyo despierte, Cuyo tiene que estar a la altura de las circunstancias, de los nuevos tiempos. Estoy convencido que Alfredo Cornejo es la persona que definitivamente va a conducir a Mendoza hacia ese espacio", agregó el sanjuanino.

Y puntualizó: "Tenemos bien en claro cuáles son los perfiles que pretendemos. Por supuesto, la agricultura, economía madre en San Juan, la tenemos que despertar todos los días, sobre todo cuando tenemos una emergencia hídrica".

Luego sentenció: "Tenemos que trabajar mucho en minería, hoy hablar de minería también es hablar de ambiente. Hoy la transición energética pasa por eso inexorablemente".

Comentó que "el 37% del cobre en la Argentina está en la cordillera y tenemos que trabajar en crear polos tecnológicos, en tener la capacidad y la responsabilidad de trabajar en las energías renovables. Definitivamente es lo que viene, y debemos dar un mensaje claro como región".

En tanto, Claudio Poggi, quien ganó las elecciones en San Luis el 11 de junio y quebró el dominio de los hermanos Rodríguez Saá, dejó en claro que "cada uno de los que hoy estamos acá tenemos la decisión y la voluntad política de promover la integración regional. Por supuesto, articulando el sector público con el privado y defendiendo el federalismo que nos permitirá poder decidir y proyectarnos como regiones del país".

Poggi explicó que la actual gestión de San Luis tiene "una fórmula perversamente planificada para tener todo precarizado" y que esto fue lo que motivó "el cambio" en su provincia. "Por eso estoy acá, gustoso de compartir esta reunión con sectores privados de la región, porque el norte y el rumbo es el trabajo. El que tiene que generar trabajo en los próximos años es el sector privado, y el Estado tiene que generar las condiciones para que el mismo genere trabajo", agregó.

Rolando Figueroa, quien no llegó al evento, pero del cual fue parte, fue también el disidente que hizo historia en Neuquén al terminar con una hegemonía de más del 60 años del provincial MPN.

No es, claro está, el caso de Alfredo Cornejo, pero la foto con los 3 ganadores, no es menor, y choca con uno de los principales reproches de su contricante por su intención de buscar volver al gobierno y alcanzar los 12 años de gestión continuados junto a su sucesor Rodolfo Suárez.

image.png Alfredo Cornejo, candidato oficialista, se rodeó de gobernadores que terminaron con importantes hegemonías provinciales de la región.

Por otra parte, desde el oficialismo mendocino descartaron que la candidata a presidenta Patricia Bullrich llegue a la provincia en estos días, pero su compañero de fórmula, Luis Petri, sí lo haría para participar en alguna actividad con Cornejo.

El también legislador nacional apostará, por otra parte, a las candidaturas departamentales durante esta semana. Según comentó al diario 'Los Andes' de Mendoza, el jefe de campaña de Cambia Mendoza, Tadeo García Zalazar, "está prevista una recorrida provincial para hacer actividades con los candidatos locales, especialmente en los 11 departamentos que eligen intendentes. Habrá una presencia territorial importante".

El cierre de campaña todavía no está definido, pero cabe recordar que para las elecciones PASO el escenario elegido para darle fin a sus actividades fue el Club Andes Talleres, una cábala radical.

Tras el debate, el cierre de De Marchi

"Vamos a ganar el domingo porque Mendoza necesita un cambio", dijo el candidato a gobernador de La Unión Mendocina y segundo en las encuestas, Omar De Marchi, durante su cierre de campaña ayer, donde, como era de esperarse, vaticinó un triunfo de su espacio en las elecciones del 24.

image.png El "exiliado" Omar De Marchi busca que el oficialismo actual oficialismo no llegue a los 12 años continuados.

Desde el estadio cubierto Arena Maipú, la dupla Omar De Marchi - Daniel Orozco cerró la campaña con una fuerte arenga a sus fieles y algunos dardos contra el oficialismo.

Según los organizadores, unas 5.000 personas llenaron el estadio cubierto maipucino y le pusieron color y calor al cierre. Fueron a escuchar, al candidato a gobernador Omar De Marchi, quien tomó la palabra y expresó que "Mendoza necesita recuperar el entusiasmo y el brillo que la llevaron a ser una provincia ejemplo para toda la Argentina".

En su discurso, el lujanino agregó:

Sobran fundamentos para estar con la Unión Mendocina. Somos todos los mendocinos más allá de las diferencias que podamos tener. Nos juntamos desarrolladores, emprendedores y los gremios que defienden los derechos de los que se levantan temprano a laburar. Estamos unidos porque queremos transformar Mendoza de verdad

Además, el postulante al sillón de San Martín, a días de la elección, prometió que "vamos a conseguir que haya más empleo en Mendoza. La provincia necesita crear oportunidades, porque hacer más de 10 años que Mendoza no crece. Estamos hoy más que nunca en un feudo y para eso hemos venido. En búsqueda de libertad, carajo. Vamos a liberar el talento y entusiasmo de cada uno de los mendocinos".

"El cambio no es una opción es una necesidad. Vamos a ganar el domingo. No lo digo en términos de soberbia, lo digo porque realmente Mendoza necesita un cambio. Llevamos ocho años de la misma forma y estamos cada vez peor", cerró De Marchi.

Pero también Orozco, el candidato a vice, habló y criticó al oficialismo: "Demostremos que no tenemos miedo, que venimos a terminar con los señores feudales, con los patrones de estancia". Orozco también arengó a los presentes y agregó: "Agradezco a todos los que se sumaron a La Unión Mendocina. Es un acto de valentía porque teníamos mucho para perder".

El Arena Maipú fue el lugar elegido por La Unión Mendocina para ponerle punto final a la campaña, igual que lo hizo Omar De Marchi el 31 de mayo del 2019 cuando era precandidato por Cambia Mendoza en las PASO que finalmente ganó Rodolfo Suárez

Pero 4 años después no se refirió a Alfredo Cornejo como un gobernador que había hecho bien las cosas en tres años. Esta vez el discurso fue mucho más crítico. "Ocho años fueron suficiente" dijo el ex aliado que no quiere que el actual oficialismo llegue a los 12 años continuados.

"Estamos más que nunca en un feudo y para eso hemos venido en búsqueda de libertad, de liberar todas las fuerzas creativas y el talento que tenemos allí dormido", expresó De Marchi en el centro del escenario. "Cornejo tiene miedo", cantaron los presentes.

Los otros candidatos

Por otra parte, el candidato a gobernador Omar Parisi (Frente Elegí) concentrará sus actividades en el Gran Mendoza con reuniones con colegios de profesionales y sectores productivos. El próximo miércoles habrá una "actividad fuerte" aseguraron desde su entorno, aunque no quisieron anticipar de qué se trata y sí puede incluirse la visita de algún dirigente nacional de peso, dado que marcha a la par la campaña presidencial de Sergio Massa.

image.png En junio el peronismo salió tercero con cuatro fórmulas de precandidatos y el panorama apunta a repetirse el próximo domingo. Según las encuestas, Omar Parisi (Frente Elegí) no alcanzarían el 20%.

En ese marco, la semana pasada pisó la provincia su compañero de fórmula y actual jefe de gabinete de Alberto Fernández, Agustín Rossi.

El cierre se llevará adelante el jueves en Guaymallén, en un punto a definir que no será la sede partidaria, como ocurrió en las PASO después de realizar una "caravana de la construcción". En junio el peronismo salió tercero con cuatro fórmulas de precandidatos y el panorama apunta a repetirse el próximo domingo. Según las encuestas dadas a conocer últimamente, no alcanzarían el 20%.

En tanto, Mario Vadillo (Partido Verde) tuvo ronda de entrevistas por medios de comunicación este lunes y mantendrá recorridos por los "puntos verdes" que establece su militancia en el Gran Mendoza para folletear y hablar con los vecinos. El miércoles viajará a Junín para caminar el departamento con el candidato a intendente, Claudio Abba. Todavía no tiene definido cómo cerrar su campaña, dijeron desde su equipo.

Por último, Lautaro Jiménez (Frente de Izquierda) tiene pensada una visita a San Rafael, y el jueves hará un cierre de campaña apuntado a la juventud en el marco del Día de la Primavera. Ese día podría llegar a la provincia la fórmula presidencial que componen Myriam Bregman y Nicolás Del Caño.

"Tienen muchas ganas de venir, pero todavía no está confirmado. Si lo hacen, será el jueves", dijeron desde el FIT.

Tendencias

Según la última encuenta de la Consultora CB, el candidato radical Alfredo Cornejo se impone sobre el representante del PRO, Omar de Marchi, con una ventaja de siete puntos entre ambos aspirantes.

En base a 1.012 casos, consultados de manera online, el senador de la Unión Civica Radical (UCR) se impone con el 32% de votos, superando por 7 puntos porcentuales al representante de "La Unión Mendocina", quien cosecha el 25%.

En tercer lugar, lejos de las primeras fuerzas competitivas, figura Omar Parisi del "Frente Elegí", lista peronista que apoya el oficialismo de Unión por la Patria (UP)

Pero, con estos resultados, Alfredo Cornejo habría bajado 10 puntos respecto de los votos obtenidos en las PASO, donde el espacio "Cambia Mendoza", logró el 42,68%. En cuanto al candidato PRO, subiría 5 puntos en la comparativa con las primarias, cuando logró poco más del 20% de los sufragios.

En cuanto a la valoración de los tres candidatos principales en Mendoza, Cornejo es el único que en la comparativa entre imagen positiva y negativa tiene números positivos (1,1%).

El resto de las figuras políticas contrasta con resultados negativos: De Marchi (-12,2%); Mario Vadillo (-16,2%) y Omar Parisi (-25.6%).

En tanto, otros dos estudios más recientes, solicitados por Alfredo Cornejo y uno pedido por De Marchi también coinciden en que el candidato oficialista encabeza las preferencias de la ciudadanía de cara a las generales. Pero los trabajos difieren respecto de la diferencia.

Uno de ellos a la consultora de Elbio Rodríguez, reconocido encuestador mendocino que en los últimos años midió tanto para el radicalismo como para el peronismo. El otro estudio lo pidió a Sociolítica, consultora dirigida por el sociólogo Roberto Stahringer, que viene trabajando desde hace tiempo con Cambia Mendoza.

Por su parte, según el sitio 'MDZ online', De Marchi contrató para una serie de mediciones a Poliarquía, encuestadora radicada en Buenos Aires y dirigida por Alejandro Catterberg y Eduardo Fidanza.

Según la encuesta de Rodríguez, Alfredo Cornejo es el candidato a gobernador con mayor intención de voto, con el 36% de respaldo de los consultados. Segundo se ubica De Marchi con 22,3%; tercero Omar Parisi (Elegí) con el 10,1%; y le siguen Mario Vadillo (Partido Verde) con el 6,2% y Lautaro Jiménez (Frente de Izquierda) con el 3%.

Pero uno de los datos más relevantes que arroja el estudio es el alto número de indecisos registrados a dos semanas de las elecciones, el cual llega al 22,4%.

de marchi cornejo.png Para Poliarquía, la pelea será reñida en Mendoza.

Según el estudio de Sociolítica, Alfredo Cornejo también es el aspirante a la gobernación con la intención de voto más alta, aunque saca una mayor diferencia sobre De Marchi. El dirigente de Cambia Mendoza obtiene un 39,2% de apoyo por sobre un 22,7% del líder de La Unión Mendocina. A su vez, Parisi registra el 16,9%, Vadillo el 4,9% y Jiménez el 2,5%. Mientras que en este trabajo el nivel de indecisos se ubica en el 8,6%.

Y por último el de Poliarquía, arroja un 36% de intención de voto para Cornejo y un 33% para De Marchi, siendo una diferencia más pareja de la registrada en agosto por la misma consultora, que marcaba una ventaja de 7 puntos a favor del radical.

En tercer lugar se ubica el peronista Parisi con el 14%, creciendo 2 puntos respecto al mes pasado. En tanto, Vadillo y Jiménez alcanzan cada uno el 4%, mientras el voto en blanco y los indecisos también tienen 4 puntos cada uno.

Pero no se debe olvidar que las encuestas solo marcan tendencias, y que lo que ocurra este domingo en Mendoza puede llegar a traer más sorpresas...

