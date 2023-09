P. ¿Eso sería la ley de convertibilidad (que fijó en 1991 la paridad del peso con el dólar)?

R. Por ejemplo. Entonces, Argentina dice “uno a uno el peso con el dólar” no es que Estados Unidos diga “un dólar vale un peso argentino”. Entonces me parece que cuando se habla de esto, y esto con todo el respeto hacia la política y hacia los economistas, pero esto es la Constitución y la Constitución nos rige a todos, al economista, al político, al juez. Cuando uno dice dolarización me parece que habría que ser un poco más preciso y decir “¿qué querés decir con esto?”.

P. Este año, en un evento de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham por sus siglas en inglés), habló de la emisión indiscriminada y su carácter inconstitucional. La emisión excesiva es una crítica al Gobierno nacional.

R. Bueno, ¿qué dije? Si yo voy a defender el valor de la moneda, una forma de despreciarla es la emisión incontrolada. ¿Qué es incontrolada? Lo verán los técnicos en función de las necesidades, de la base económica, de las reservas, de lo que sea. La economía se guía mucho por la psicología, las expectativas, y a veces puedo no tener todo el dólar, las divisas en el Banco Central, pero si tengo expectativas me alcanza igual. Y a veces puedo tener todo y no me alcanza porque las expectativas no dan. Claramente, una emisión incontrolada no defiende el mandato constitucional de defender el valor de la moneda.

La advertencia de mayo

En mayo pasado, Horacio Rosatti, habló sobre la emisión monetaria y la defensa de la moneda nacional en el marco de la campaña de Javier Milei y la centralidad que habían logrado sus promesas de dolarización y eliminación del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Rosatti advirtió que la desmedida emisión monetaria y la alta inflación están atentando contra la defensa del valor de la moneda nacional que establece el inciso 19 del artículo 75.

Durante su discurso en la Amcham, Rosatti recordó que “las bases del programa económico que establece la Constitución desde 1853, con todas sus reformas, es el capitalismo: respeto a la propiedad privada, a la iniciativa de los particulares y competencia".

"El artículo 75, inciso 19, la Constitución manda defender el valor de la moneda, lo cual tiene que llamarnos la atención respecto de la expansión incontrolada de la emisión monetaria, porque eso implica no defender el valor de la moneda y traicionar consecuentemente el mandato de la Constitución", enfatizó sobre la emisión que caracterizó a los gobiernos kirchneristas pero también la Constitución en el inciso 11 del mismo artículo agrega al debate: "Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras; y adoptar un sistema uniforme de pesos y medidas para toda la Nación". En este caso queda en la mira la dolaraización.

Y el inciso 6, sobre el BCRA, advierte que el Congreso debe "establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, así como otros bancos nacionales".

Por lo tanto, no está claro si, llegado el caso de que Milei ingrese a la Casa Rosada, pueda eliminar el BCRA y dolarizar la economía de un plumazo, amén de que todavía no se conoce la opinión de la Casa Blanca, el Tesoro de los Estados Unidos y la Reserva Federal para tamaña decisión.

