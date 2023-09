La guerra de la industria farmacéutica contra Joe Biden

Los medicamentos contra el cáncer, los accidentes cerebrovasculares y la diabetes fabricados por Merck, Johnson & Johnson y Bristol Myers Squibb se encuentran en el 1er. grupo de medicamentos seleccionados para la negociación.

Las reformas representan la mayor reestructuración en los precios de los medicamentos en más de 2 décadas en USA. Estipulan que los precios deben caer al menos un 25% para determinados medicamentos de uso común, incluido Januvia, un medicamento para la diabetes que cuesta US$ 547 al mes sin reembolsos ni descuentos aplicados.

casa blanca.jpg La Casa Blanca en choque con los laboratorios farmacéuticos.

Los malos

Pero la industria farmacéutica se opone, y ha iniciado demandas judiciales para bloquear las reformas legisladas en 2022 en la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) del presidente Joe Biden.

Las empresas argumentan que sus precios son los adecuados para cubrir el costo de la investigación necesaria para desarrollar nuevos medicamentos, estimado en US$ 2.300 millones por medicamento, según Deloitte.

Acusan a las reformas de Biden de motivaciones políticas, y amenazan conque paralizarán la innovación y desarrollo de medicamentos.

“Estas reformas históricas surgen tras un debate público que persistió durante medio siglo en USA”, dice Fred Ledley, director del Centro para la Integración de la Ciencia y la Industria de la Universidad de Bentley.

Hubo un consenso político cada vez mayor en el sentido de que había que hacer algo con respecto a los precios de los medicamentos, sobre todo teniendo en cuenta las enormes ganancias generadas por las empresas farmacéuticas. Fue un debate polarizador, dado el impacto potencial de las reformas en los presupuestos de I+D y lo que eso significa para la innovación global.

El consenso

En 2015, los entonces candidatos presidenciales estadounidenses Donald Trump y Hillary Clinton, coincidieron en condenar a Martin Shkreli, fundador de Turing Pharmaceuticals, por aumentar en más de 5.000% el precio de un medicamento contra el sida y el cáncer que podría salvar vidas.

Todos han criticado a los laboratorios Eli Lilly y Biogen por cobrar precios excesivos por tratamientos para enfermedades comunes como la diabetes y el Alzheimer.

Pero lograr un acuerdo en el Congreso sobre medidas para bajar los precios fue un desafío debido a la fuerza del lobby de la industria.

Sin embargo, ocurrió la aprobación de la IRA, que incluía reformas de precios de medicamentos junto con una serie de leyes de energía limpia, en una votación de 51 a 50 en el Senado.

Ya se han implementado algunas reformas previstas en la IRA, incluido un límite de US$ 35 en el costo mensual de la insulina para los pacientes de Medicare.

Y, a partir de enero de 2025, los costos totales de bolsillo de las personas mayores en medicamentos tendrán un límite de US$ 2.000 al año, un cambio que, según los defensores de los pacientes, aliviará la elección que enfrentan muchos estadounidenses de omitir sus medicamentos o enfrentar la bancarrota.

Un informe de junio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades encontró que 9 millones de estadounidenses no tomaron sus medicamentos según lo recetado en 2021 debido a los altos costos.

Las empresas ya negocian el precio de algunos de sus medicamentos con intermediarios llamados 'administradores de beneficios farmacéuticos'. Trabajan en nombre de las aseguradoras de salud, agrupando a un gran número de pacientes de diferentes clientes para obtener reembolsos de las compañías farmacéuticas, quienes a su vez culpan a los gerentes por el aumento de los precios.

Pero los críticos del actual régimen de precios alegan que, de todas maneras, los contribuyentes y consumidores estadounidenses están subsidiando la industria global.

El año pasado, USA gastó más de US$ 600.000 millones en medicamentos, casi la mitad del desembolso mundial total.

Contraataque

A pesar de no lograr persuadir a los legisladores para que rechazaran el IRA, la industria farmacéutica aún intenta bloquear las reformas.

Merck, BMS, J&J, Novartis y algunos grupos comerciales han lanzado una andanada legal, presentando demandas en varios tribunales diferentes en todo Estados Unidos.

Estas demandas se centran en aspectos de la IRA que, según ellos, son inconstitucionales.

Merck afirma que la negociación "equivale a una extorsión" porque no implica ni una "negociación" genuina ni acuerdos reales.

Los fabricantes que no cumplan con el proceso de negociación están sujetos a un impuesto especial, que comienza en el 65% de las ventas de un producto en USA.

El director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, ha comparado este aspecto de las reformas con "negociar con una pistola en la cabeza".

La industria espera que las aseguradoras privadas intenten exigir recortes de precios similares a los logrados por Medicare, lo que representa una amenaza adicional para las ganancias farmacéuticas.

Financial Times:

"(...) BMS sostiene que gran parte del progreso en la lucha contra el cáncer es el resultado de la investigación posterior a la aprobación de medicamentos de molécula pequeña para los pacientes. Su argumento: "Abrir estos medicamentos a la negociación después de sólo 9 años desincentiva a las empresas a realizar estudios adicionales para ampliar su uso para tratar otras posibles enfermedades".

BMS suspendió recientemente un estudio de una terapia llamada 'iberdomida' para el tratamiento de pacientes recién diagnosticados con mieloma múltiple (un tipo de cáncer de la sangre típicamente incurable) debido al IRA. "Hemos tomado decisiones para detener los programas", dijo en julio al Financial Times, Giovanni Caforio, director ejecutivo y presidente de BMS.

"En el ámbito del mieloma múltiple, hoy en día es prácticamente imposible desarrollar un nuevo medicamento para pacientes recién diagnosticados".

Dave Fredrickson, vicepresidente ejecutivo de la unidad de negocios de oncología de AstraZeneca, dice que si el IRA hubiera estado en vigor en 2014, ellos no podrían haber lanzado el medicamento Lynparza para tratar un raro cáncer de ovario que padece un pequeño número de estadounidenses.

En una encuesta realizada este año por Phrma, el principal grupo de presión de la industria, casi 2/3 de los miembros dijeron que esperan desviar su investigación y desarrollo de los medicamentos de moléculas pequeñas.

4 de los primeros 10 medicamentos objeto de negociación con Medicare son tratamientos de moléculas pequeñas para la diabetes tipo 2, una enfermedad que afecta a unos 35 millones de estadounidenses.

El 95% de los miembros dijeron que esperaban desarrollar menos usos nuevos para los medicamentos debido al tiempo limitado disponible antes de que el gobierno fije los precios. (...)".

El consumidor

Los precios más bajos tras la negociación con Medicare podrían estimular una mayor demanda de medicamentos seleccionados por parte de los pacientes, y algunos pacientes ya no tendrían que racionar el suministro.

Financial Times: "La industria generó casi US$ 1,5 billón en ingresos en 2022, frente a poco menos de US$ 1 billón hace una década."

Un análisis de las finanzas de las 14 compañías farmacéuticas más valiosas publicado en 2021 por el comité de supervisión y reforma del Congreso encontró que podrían mantener o superar su gasto en I+D (Investigación y Desarrollo) si redujeran el gasto financiero destinado a la recompra de acciones y distribución de dividendos.

Muchos expertos dicen que las reformas del IRA son mucho más débiles que las vigentes en Europa y otros países desarrollados. Por ejemplo, las autoridades sanitarias europeas pueden negociar precios más bajos también en los nuevos medicamentos, no sólo los aprobados 9 o 13 años antes.

Según las reglas de IRA, los medicamentos más antiguos también pueden escapar de la negociación de Medicare si enfrentan competencia genérica. Algunos de los primeros 10 medicamentos enumerados por las autoridades sanitarias estadounidenses están a punto de expirar sus patentes, lo que significa que podrían enfrentarse a competidores genéricos antes de enero de 2026, cuando los primeros precios negociados entrarán en vigor.

Suerie Moon, codirectora del centro de salud global del Instituto de Graduados de Ginebra, dice que los funcionarios de salud estadounidenses eligieron con cuidado la lista de 10 medicamentos a negociar.

“Al elegir productos que casi no tienen patente, hay empresas que ya han podido recuperar varias veces cualquier inversión que hayan realizado en I+D”.

Muy importante: "La señal es importante, por lo que existe un efecto disuasivo de los precios excesivos".

