Esto implica una conectividad internacional para Mar del Plata, además de vuelos de menor tiempo y mejores precios. "Nos dio y nos está dando con los vuelos directos desde Brasil. Proyectamos un verano récord en la ciudad”, aseguró Ceriani.

En Montevideo hay diferentes actividades para realizar. Ya sea para hacerse una escapada de verano o pasar unas vacaciones.

Dos de sus playas son la Playa del Buceo y la Playa Verde, con arenas blancas y de más oleaje. Además, la famosa rambla con más de 30 kilómetros de costa es ideal para disfrutar del atardecer y la puesta de sol.

O recorrer el centro histórico con plazas y bares. Además del Mercado del Puerto, donde se pueden encontrar las mejores propuestas gastronómicas regionales.

4 mejores playas para visitar en Uruguay

Piriápolis

En el departamento de Maldonado, a casi 100 kilómetros de Montevideo.

image.png

Punta del Diablo

En el departamento de Rocha, su nombre hace alusión a los naufragios que ocurrieron en su zona en siglos pasados. Es una de las más lindas de Uruguay. Se encuentra a 45 kilómetros aprox. de la frontera con Brasil y a 4 horas de Montevideo en auto, un poco alejada pero vale la pena instalarse allí.

image.png

La Paloma

La Paloma es el pueblo de playa más grande de Rocha que se caracteriza por su tranquilidad y ambiente familiar. Aunque a su alrededor hay una gran variedad de hoteles y restaurantes, un pequeño cine y dos casinos.

image.png

José Ignacio

La nueva playa "de moda" en Uruguay. Se encuentra a unas dos horas y media en auto desde Montevideo.

image.png

Tanto la aerolínea de bandera como la low cost Flybondi, ofrecen grandes descuentos para personas jubiladas y un acompañante.

Sólo tienen que cumplir dos requisitos para obtener el descuento: que los pasajes sean a destinos nacionales y comprar el pasaje hasta el 30/11, para volar en todo el calendario disponible.

Para obtener el descuento en Flybondi, el jubilado o su acompañante deberán llamar al *3000 o acercarse presencialmente a Ezeiza y adquirir los pasajes allí. Será exclusivo para jubilados de Anses.

Por otro lado, el descuento no aplica sobre equipaje, asiento ni venta a bordo. Y en el caso de Flybondi que tiene los pasajes transferibles, no se podrá renombrar, ni regalar, ni transferir dicho pasaje con descuento ya que no funcionará como Ticket 3.0.

Para obtener el descuento en Aerolíneas Argentinas, deberán realizar la gestión a través del Call Center de Aerolíneas Argentinas (0810-222-86527), o de forma presencial en cualquiera de las sucursales de la aerolínea.

Más contenido en Urgente24:

Marcelo Tinelli compite con Telefe y El Trece en rojo

Boquiabiertos: Shakira deslumbró con show hot en los MTV

Vin Diesel reveló detalles de Paul Walker en emotiva carta

Atención Mercado Pago: La AFIP anuncia cambios en los pagos

Renault relanza un clásico que fue éxito en Argentina