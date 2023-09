Atentos jubilados: Dos aerolíneas ofrecen pasajes 20% OFF.

Habrán dos requisitos que cumplir para obtener el descuento: que los pasajes sean a destinos nacionales y comprar el pasaje hasta el 30/11, para volar en todo el calendario disponible.

Por otro lado, el descuento no aplica sobre equipaje, asiento ni venta a bordo. Y en el caso de Flybondi que tiene los pasajes transferibles, no se podrá renombrar, ni regalar, ni transferir dicho pasaje con descuento ya que no funcionará como Ticket 3.0.