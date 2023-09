"Fui candidato, la gente eligió otra cosa y debo aceptarlo"

HRL planteó, además, que él no está de acuerdo con ciertos modos de hacer política (por ejemplo los de Javier Milei): “No quiero ni nombrarlo, pero el que sacó más votos en la última elección se pasa insultando al resto todo el día. Bueno, yo no creo en eso. No creo que el insulto ni en la agresión. Las posiciones extremas, desde la agresión, no son el camino. Pero entiendo que hay gente, a partir de su angustia y su desesperación, perdida por perdida, vota cualquier cosa”.