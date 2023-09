Sergio Massa coparticipará los impuestos al Cheque y PAIS

25% de distribución del Impuesto a los Débitos y Créditos (más conocido como 'impuesto al cheque') y

35% de los fondos obtenidos en concepto de Impuesto PAIS a las importaciones de bienes (7,5%) y de servicios (25%).

Sergio Massa:

"Valoro enormemente el trabajo que cada uno de estos gobernadores, sin importar el color político, han hecho para que tengamos energía de biomasa a través de la industria forestal en corrientes, para que tengamos energía solar a través del desarrollo de enormes parques en La Rioja, en Jujuy y en otra provincia del norte argentino".

Luego, el ministro presidenciable reiteró:

Si el 10/12 me toca empezar a presidir la Argentina, que nadie se asombre de que haya gente de otras fuerzas políticas integrando nuestro gobierno, voy a llamar a un gobierno de unidad nacional. No tengo miedo de compartir con los que piensan distinto, porque la Argentina somos todos. Si el 10/12 me toca empezar a presidir la Argentina, que nadie se asombre de que haya gente de otras fuerzas políticas integrando nuestro gobierno, voy a llamar a un gobierno de unidad nacional. No tengo miedo de compartir con los que piensan distinto, porque la Argentina somos todos.

