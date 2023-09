Sergio Massa se prepara para relanzar su campaña electoral este sábado (9/9) en Tucumán con gobernadores, legisladores, intendentes y sindicalistas. El primer objetivo es el Norte Grande y el rol de los mandatarios provinciales es vital. Si bien casi todos resolvieron sus elecciones desdobladas de las nacionales, ahora necesitan ubicar a sus senadores y diputados en el Congreso de la Nación. Massa tomó nota de eso y ese es su argumento para lograr un mayor compromiso de los gobernadores en este tramo de la campaña. Luego, en una entrevista con la TV Pública, deslizó lo que en Urgente24 ya advertíamos: la búsqueda de los votos de Horacio Rodríguez Larreta, que no solo se limitará a los radicales que no digieren a Patricia Bullrich, aunque no fue inocente la mención de algunos llamados telefónicos.