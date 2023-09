Javier Milei, Sergio Massa, Viviana Canosa y contar hasta 10

Hoy lo hablaba con un papá muy amigo que tiene un hijo con síndrome de down. En las últimas horas escuchamos, en la idea de la descalificación que también es discriminación, a un candidato plantear como descalificacición el “mogólico”. Yo quiero transmitir desde acá nuestra solidaridad con toda la gente, todo el equipo de ASDRA que hacen un trabajo fenomenal. Decirles que creemos en una sociedad que incluya, que no solo no descalificamos, sino que además no discriminamos. Hoy lo hablaba con un papá muy amigo que tiene un hijo con síndrome de down. En las últimas horas escuchamos, en la idea de la descalificación que también es discriminación, a un candidato plantear como descalificacición el “mogólico”. Yo quiero transmitir desde acá nuestra solidaridad con toda la gente, todo el equipo de ASDRA que hacen un trabajo fenomenal. Decirles que creemos en una sociedad que incluya, que no solo no descalificamos, sino que además no discriminamos.

Clara Muzzio, candidata a vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de Juntos por el Cambio:

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fclaramuzzio%2Fstatus%2F1699641331969073267%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Termino el día y resuena en mi cabeza la violencia y el desprecio de un video que circula hace algunas horas en el que el candidato de La Libertad Avanza se refiere a una persona con el termino mogólico.



Un término utilizado históricamente en relación a las personas con síndrome… pic.twitter.com/1fiMBY00aP — Clara Muzzio (@claramuzzio) September 7, 2023

Oportuna reflexión de Hugo Alconada Mon:

"Fue hace mucho. Milei cruzó la línea. Le abrieron un expediente judicial por violencia de género. Le prohibieron volver al lugar. Pidió disculpas. Y se sometió a un análisis psicológico de riesgo. Ahora, en las PASO, allí arrasó".

En campaña, buena repercusión logró Viviana Canosa pero aquí un video de recopilación de las diferencias entre ambos economistas y también recuerda cuando Viviana Canosa era amiga de Milei e intentaba defenderlo:

Milei vs Cachanosky: todo muy libertario, muchos insultos y pocos argumentos.

Otra vez frase de Milei había sido:

Entonces ese mismo boludito lo que empezó a hacer es decir la batalla cultural, la batalla cultural. A ver pedazo de mogólico, imbécil, tarado. La batalla cultural tampoco se puede dar, porque hay algo llamado censura. Entonces ese mismo boludito lo que empezó a hacer es decir la batalla cultural, la batalla cultural. A ver pedazo de mogólico, imbécil, tarado. La batalla cultural tampoco se puede dar, porque hay algo llamado censura.

Pero luego él volvió sobre el tema, en ideas de ley y plan de gobierno, recuerdan sus defensores:

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAndrea271073%2Fstatus%2F1699850574261366967%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Viviana Canosa , Milei usó el mogolico como insulto y al momento se retractó pidiendo disculpas pero vos mostraste al aire solo lo q te convino para seguir recibiendo el sobre. Mostra alguna propuesta de los otros politicos para ellos como la q Milei menciona en este video pic.twitter.com/8biZro8Dyk — Leona (@Andrea271073) September 7, 2023

El comentario de ASDRA:

"La utilización de la palabra mogólico u otras relacionados como insulto es discriminatoria ya que tiene su origen en las primeras descripciones médicas que se hicieron acerca de las personas con síndrome de Down, por la forma habitual de los ojos de quienes tienen esta condición".

"El término suele usarse para insultar haciendo referencia a la falta de inteligencia de la persona a la cual se dirige. Es decir, sitúa a los individuos en parámetros de normalidad-anormalidad y entiende a la discapacidad intelectual como algo fuera de lo normal, incorrecto u objeto de burla".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsindromedown%2Fstatus%2F1699856490763305170%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false "Esto debería estar desterrado del léxico de los argentinos."



Pablo Bongiorno, miembro de Comisión Directiva de ASDRA y abuelo de Agustina, sobre el uso de la palabra #mogólico como insulto, por @_IPNoticias pic.twitter.com/MA9NfDlfXG — ASDRA SíndromeDown (@sindromedown) September 7, 2023

Contar hasta 10

Tanto en la sociología como en la psicología se afirma que uno de los problemas de la civilización presente es la obsesión por la inmediatez.

Y esto provoca un descalabro de la paciencia y de la reflexión. Por lo tanto 2 tips para Milei y otros referentes ansiosos en momentos de caos:

1. Contar hasta 10. Aunque parezca sencillo, cuando pasamos por momentos de estrés, de caos o de impaciencia extrema es bueno tomarnos un momento para calmarnos y no dejar que nuestros impulsos tomen las decisiones por nosotros. Si no tomamos este momento, nuestros arrebatos pueden ganarnos, nuestra reacción será meramente un desahogo y lo más probable es que nos equivoquemos.

2. Saber escoger nuestras batallas.

