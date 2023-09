Se partió LLA: No habrá dolarización, pero sí motosierra

Volviendo al punto más técnico de la cuestión, el economista pareció dar un mensaje a la interna sobre el riesgo de gobernabilidad que implicaría soltar todo y que explote el mercado cambiario de una vez por todas: "En este momento, los pesos no se licúan porque Massa está pagando 209% de tasa de interés. Es la bicicleta más grande que hayamos tenido en la historia de la República Argentina. El dólar paralelo lo tiene pisado a $720 y está pagando una tasa de 209% sobre las Leliq. Por eso sobrevive el peso. Sobrevive en el imaginario del BCRA que paga esa fortuna", marcó como un punto clave del debate y que parece también contradecir a Milei, quien dijo que hoy dolarizaría a $730 porque ese es el precio de mercado. ¿Es realmente $730 un dólar de mercado o es un precio intervenido por el gobierno, como el resto de la economía?

Por ejemplo, el periodista económico, Jorge Herrera, explicó en Ámbito Financiero que "la inflación estimada por los analistas privados para agosto, en torno del 11% a 12%, y otro tanto para setiembre y un poco menos para octubre no hacen más que fagocitarse la mejora del tipo de cambio nominal y real del 14 de agosto. El tipo de cambio nominal de $350 fijado hasta fin de octubre será, en términos reales, inferior al vigente antes de la devaluación".

Es decir, Milei asumiría un eventual gobierno con el tipo de cambio atrasado. A su vez, volviendo al punto de Rodríguez, ¿qué haría Milei con los contratos en pesos entre el mercado y el BCRA? Es importante el punto por la seguridad jurídica de la Argentina y los $3,6 billones que le quedan por renovar a Massa antes del 10 de diciembre.

De todos modos, el fondo de la cuestión es que no aparece el debate técnico que no da votos como la dolarización pero es clave para los mercados: ¿cómo van a hacer los candidatos para recortar los 4 puntos de déficit fiscal? Allí entra como un eje central el Plan Motosierra. Es algo que Milei no termina de explicar muy bien.

Tal como viene informando Infobae, el equipo de asesores desplegó a partir de primera hora de hoy (7/09) una intensa agenda de 36 horas en Nueva York para intentar calmar el nerviosismo respecto a la Argentina que genera el candidato libertario entre los inversores y analistas de Wall Street.

La periodista especializada Virginia Porcella agregó: "Con la misión de predicar un mensaje tranquilizador y bajar a tierra las propuestas económicas del candidato presidencial, los enviados Darío Epstein y Juan Nápoli, el banquero que encabeza la lista de senadores de la Libertad Avanza, tomaron anoche el vuelo que los depositó en Estados Unidos para mantener a primera hora de la mañana algunas reuniones reservadas en el corazón de Manhattan. El plato fuerte, con todo, será hacia fin del día en una comida organizada por el ex HSBC, Gerardo “Gerry” Mato, en su casa de Greenwich en Connecticut".

Sin dudas, el plan económico de Milei será el gran tema de debate y luego se filtrarán detalles concretos a la prensa. Lo cierto es que el propio Nápoli, antes de embarcar, aseguró en declaraciones radiales que “para dolarizar se necesitan dos cosas: dólares y un gran acuerdo político. Hoy no están dadas ninguna de las dos condiciones”, afirmó. En la misma línea se había expresado Epstein el martes, cuando afirmó que la propuesta de dolarización de Milei “es tan concreta que no se va a dolarizar sin dólares”.

