Santiago Oría, cineasta liberal que dirigió el documental "Javier Milei: La Revolución liberal", lo recibió en el aeropuerto internacional y comentó: "¡Recién conocí al news host número 1, el gran Tucker Carlson! Lo sigo desde sus inicios, desde sus “bow tie years”. La línea libertarian-conservative con mucho sentido común y perspicacia que comparto. La foto es en arribos internacionales de Ezeiza, estuvimos tomando un cafe y hablando como media hora sobre todo: Argentine Politics, US Politics, senile Biden, sinister Kamala Harris, Trump (a quien cree van a asesinar), Milei (que hoy es un boom en EEUU), Malvinas, gun ownership, Victor Davis Hanson, Ucrania, AMIA, Nisman, la tortuosa aduana argentina, los jóvenes argentinos que emigran a Europa y EEUU, US decline, Roger Stone, y muchas cosas más. Macanudísimo, tipazo, un gentleman, muy chill, cero creído, gran sentido anglosajón del humor. Se sentía como un viejo amigo que no ves hace mucho. ¡Felicidad total este encuentro!".