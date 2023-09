Paro y bloqueo en Vaca Muerta: "Desprecian la vida de los trabajadores"

"Si hay una contingencia que involucre al personal de esas otras empresas, ¿esta cobertura no las va a alcanzar? En un principio no, porque no corresponde, pero nosotros tenemos la expectativa de que estas empresas se van a sumar", señaló el sindicalista petrolero en 'AM550 La Primera'.

"Yo lo decía la vez pasada y lo sigo sosteniendo: hay muchas empresas que muchas veces se jactan de todos los récords de producción y de todo lo que hablan, pero no les interesa a la gente, ven a la gente como un legajo", cuestionó.

Rucci remarcó que no permitirían el ingreso a ningún yacimiento hasta que tomen una nueva decisión. Pero aclaró que no está previsto el corte de rutas Rucci remarcó que no permitirían el ingreso a ningún yacimiento hasta que tomen una nueva decisión. Pero aclaró que no está previsto el corte de rutas

image.png Según información del sindicato de petroleros, son siete las firmas que actualmente forman parte del consorcio que financia las evacuaciones con el helicóptero: YPF, PAE, Vista, Tecpetrol, Pluspetrol, Aconcagua y Pampa Energía.

El helicóptero, una "buena mala noticia"

La operación del helicóptero estará a cargo de la empresa Modena y cuenta con "el mismo equipamiento que actualmente utilizan los vehículos del SAME en Buenos Aires".

Además, según indicaron, tiene la capacidad de trasladar hasta dos personas en condiciones de alta complejidad por vuelo.

El helicóptero y su personal estarán disponibles para operaciones todos los días del mes, "desde el inicio del crepúsculo matutino hasta la finalización del crepúsculo vespertino, siempre y cuando las condiciones meteorológicas permitan la operación de acuerdo con las reglas de vuelo visuales".

La presencia de un helicóptero para las evacuaciones sanitarias en caso de incidentes graves fue un reclamo de larga data en la Cuenca Neuquina desde que en 2013, en la previa a Vaca Muerta, dejó de operar la aeronave que había contratado el sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa.

Pero su reciente puesta en marcha fue tanto una buena noticia como una polémica... Pero su reciente puesta en marcha fue tanto una buena noticia como una polémica...

image.png El helicóptero de la empresa Modena ya trabaja para las petroleras.

Es que el reclamo del gremio que conduce Marcelo Rucci para que se cuente con este sistema de emergencias se dio primero tras la trágica explosión de la refinería NAO, en Plaza Huincul el año pasado.

Y la gota rebalsó el vaso y que llevó a un paro en el gremio más fuerte del sector petrolero del país fue el accidente ocurrido en un yacimiento de la empresa Capex en Cinco Saltos que terminó con la amputación de parte de la mano de un operario.

Ambos incidentes que desencadenaron el pedido se dieron por fuera de la actividad propiamente dicha de Vaca Muerta, pero las empresas que formaron el consorcio que financia su servicio son, contrariamente, empresas de peso en los no convencionales Ambos incidentes que desencadenaron el pedido se dieron por fuera de la actividad propiamente dicha de Vaca Muerta, pero las empresas que formaron el consorcio que financia su servicio son, contrariamente, empresas de peso en los no convencionales

Se trata de las compañías YPF, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Pan American Energy y Tecpetrol, ahora se sumó Aconcagua, pero faltan empresas:

Son apenas un tercio de las petroleras de Neuquén las que han adherido al plan, pero que también, por el reglamento pactado por dicho consorcio, dejará por fuera de este servicio reclamado por el gremio al grueso del convencional, el sector en donde se dieron los incidentes que propiciaron su reclamo Son apenas un tercio de las petroleras de Neuquén las que han adherido al plan, pero que también, por el reglamento pactado por dicho consorcio, dejará por fuera de este servicio reclamado por el gremio al grueso del convencional, el sector en donde se dieron los incidentes que propiciaron su reclamo

"El ámbito de aplicación de este servicio comprenderá los yacimientos e instalaciones de los integrantes del consorcio, correspondientes a sus bases y áreas de operación y aquellos lugares que los centros coordinadores designados por cada empresa consideren en caso de fuerza mayor en apoyo de la comunidad, dentro del espacio de la Cuenca Neuquina", marca el detalle del acuerdo al que accedió 'Energía On'.

Y precisa, como para que no queden dudas, que "el sistema contratado será de uso exclusivo de los integrantes del consorcio".

Rucci ya señaló que el servicio "es responsabilidad de todas las empresas, no así de los vivos, como se están haciendo algunas empresas que no han participado y ni siquiera han llamado para saber de qué se trata".

Y mientras planteó que esa falta de participación "creo que es un desprecio la vida de los trabajadores", también advirtió que "de persistir esta situación, va a haber un problema". Así llegó el paro de hoy...

