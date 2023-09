Javier Milei, Piparo y "El Dipy" en caravana relanzamiento

Imagen de WhatsApp 2023-09-05 a las 18.36.17.jpg En el camino todos se sacan selfies con todos

"Con Píparo y el Dipy vamos a derrotar a la casta chorra, parasitaria e inútil del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires y en La Matanza", dijo Milei.

Luego agregó:

Carolina esta en condiciones fácticas de ganar la provincia, y trabajaremos para que eso sea posible". "Nos atacan desde los dos lados de la falsa grieta porque saben que vamos a ganar y terminaremos con sus curros Carolina esta en condiciones fácticas de ganar la provincia, y trabajaremos para que eso sea posible". "Nos atacan desde los dos lados de la falsa grieta porque saben que vamos a ganar y terminaremos con sus curros

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FU24noticias%2Fstatus%2F1699202414262235239&partner=&hide_thread=false Javier Milei en Ramos Mejía y Merlo pic.twitter.com/vAvxmD1Azt — Urgente24.com (@U24noticias) September 5, 2023

Economía pura - dolarización

Al margen de la ruidosa caravana por dos comunas del conurbano bonaerense del oeste, trascendió en el ciclo “Democracia y Desarrollo”, una resonante aclaración del asesor de Javier Milei, Darío Epstein.

Respecto de la cuestionada dolarización afirmó. "No vamos a dolarizar si no hay dólares".

En ese orden el especialista en mercados financieros expuso sobre la pérdida de valor del peso y cargó contra la "máquina de imprimir billetes" del Banco Central.

Respecto de dónde saldrían las divisas para hacer el cambio de moneda respondió:

Javier Milei tiene una propuesta muy concreta, tan concreta que no vamos a dolarizar si no hay dólares Javier Milei tiene una propuesta muy concreta, tan concreta que no vamos a dolarizar si no hay dólares

Epstein insistió, en que "la política es la responsable" de la crisis y dijo que La Libertad Avanza tiene un plan que "puede tardar dos años" para cambiar planes por trabajo. Y sumó: "Lo más importante es que no puede haber déficit fiscal".

Volviendo a las caravanas se estima que el líder libertario visitará provincias en las que no estuvo aunque le fuera muy bien en Salta, Jujuy, Santa Cruz, Misiones y La Pampa. Recuerda la agencia Noticias Argentinas.

