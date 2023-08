Vaca Muerta: 45 días sin acuerdo y retomaron medidas fuerza

image.png Los trabajadores de Crexell, que opera en Vaca Muerta, retomaron las medidas de fuerza.

También cuestionó el sistema de la la empresa para que los trabajadores marquen el ingreso. Explicó que tiene un sistema de registro con un chip "que no funciona correctamente". Aseguró que la ley ordena que tiene ser con la firma en un libro o la huella digital, para que no lo puedan adulterar.

Según expresó Knopke en julio, "se te liquida con un salario inferior al que te corresponde por el tiempo trabajado". Además de las diferencias que no se cobran, también apuntó a la falta de insumos y confort para los que hacen trabajos de mayor demanda y en locaciones alejadas.

1ra aparición pública de Alberto Fernández desde Neuquén

Esta tarde, Alberto Fernández hará en Neuquén su primera aparición tras la victoria de Javier Milei en las PASO Esta tarde, Alberto Fernández hará en Neuquén su primera aparición tras la victoria de Javier Milei en las PASO

"El presidente Alberto Fernández entrega, junto al gobernador Omar Gutiérrez y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, la vivienda 125 mil de la gestión", anunciaron desde presidencia. A la partida se sumará el intendente Mariano Gaido. Y el acto será a las 12.30.

Pero no será la primera visita presidencial de Alberto Fernández a la ciudad de Neuquén. En abril del año pasado estuvo en la entrega de 90 viviendas, y en esa misma jornada encabezó un acto en Loma Campana, el yacimiento de YPF en Vaca Muerta, donde anunció el llamado a licitación para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

alberto-mapuches.jpg El Presidente dialogó con referentes de la comunidad mapuche de Neuquén en octubre de 2022.

En octubre del 2022 estuvo en la provincia en la celebración de los 100 años de Centenario: "Me he propuesto hacer del federalismo un hecho real, no una prédica en discursos. No importa quien gobierne o con qué ideología", sostuvo entonces Alberto Fernández.

También en octubre de 2022 visitó San Martín de los Andes, donde tuvo un gesto dialoguista con las comunidades mapuches.

Pero esta vez, arriba a tierras convulsionadas no solo por los saqueos de los últimos días, sino también con Vaca Muerta nuevamente en conflicto... Pero esta vez, arriba a tierras convulsionadas no solo por los saqueos de los últimos días, sino también con Vaca Muerta nuevamente en conflicto...

Otras noticias de Urgente24

Saqueos: Noche tensa bajo una tormenta de nieve en Bariloche

Tras guiño de Sergio Massa, la UCR abrió la puerta

Herencia social tan delicada como el problema cambiario

Alerta por saqueos: Sergio Berni confirmó 56 detenidos

Javier Milei: "Pobreza y saqueos son dos caras de la misma moneda"