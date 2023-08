https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJMilei%2Fstatus%2F1694064539430465795&partner=&hide_thread=false LAS DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA



Es trágico volver a ver luego de 20 años las mismas imágenes de saqueos que veíamos en el 2001. Pobreza y saqueos son dos caras de la misma moneda. La Argentina no resiste más este modelo empobrecedor que se sostiene por la fuerza de quienes… — Javier Milei (@JMilei) August 22, 2023

Cabe recordar que más temprano, y luego de que se reportaran intentos de saqueo en Córdoba, Mendoza y un robo en grupo en el Barrio 1-11-14 del Bajo Flores, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, denunció que hay grupos "incentivando" estos hechos delictivos. Asimismo, negó que se trate de saqueos.

"Alguien lo está incentivando, buscando alguna alternativa que nada tiene que ver con un saqueo, que es una vocación de generar un conflicto", aseguró el funcionario en declaraciones a Radio Nacional.

En este sentido, puntualizó: "Nosotros desde la semana pasada tenemos detectado algún intento de armar a través de WhatsApp hechos de alguna característica y los hemos seguido en algunas provincias".

El ministro remarcó que no cree que haya motivaciones políticas detrás de estos intentos: "El olfato me dice que no hay nada que me muestre que tenga otra razón de ser que no sea el conflicto en sí mismo y no una complicación de otra característica".

"No ha habido saqueos y no ha habido acciones de otra característica que no sean esas, provocar una acción que llame la atención", insistió.

Sin embargo, esta tarde, en las redes sociales, comenzaron a difundirse videos sobre saqueos en José C. Paz, y por temor los comerciantes decidieron bajar las persianas y se viven momentos de tensión y preocupación.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsolotransito%2Fstatus%2F1694049274667946044&partner=&hide_thread=false La policia cerro el cetro de jose c paz

La horda salio al grito de vamos para san miguel .... dice @demorgan0418 @DulceAnto23 / @HernanMundo https://t.co/3HiMY3R5nq pic.twitter.com/8oJzrGJAlI — Solo Tránsito (@solotransito) August 22, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fladerechadiario%2Fstatus%2F1694079796123189503&partner=&hide_thread=false | #AHORA Saqueo masivo a un supermercado DIA en José C. Paz, en Avenida Croacia y Adolfo Alsina.pic.twitter.com/60NPVIhxJZ — La Derecha Diario (@laderechadiario) August 22, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ftoiddeok%2Fstatus%2F1694087274802147356&partner=&hide_thread=false AHORA

Intentan saquear un supermercado chino en José C. Paz cuando justo llega la policía y se van todos corriendo #saqueos pic.twitter.com/O9SQSqIYjk — Toidde (@toiddeok) August 22, 2023

En tanto, en el barrio porteño de Flores, sobre la avenida Avellaneda, circularon versiones de saqueos pero luego fue desmentido. En la zona se vieron algunos patrulleros y los comerciantes cerraron los negocios o atendían tras las rejas por miedo a sufrir ataques y robos.

Desde la Asociación de Comerciantes de Avenida Avellaneda (ACOMA) desmintieron los "rumores de incidentes violentos en la zona".

De todos modos, los comerciantes siguen en alerta, también en otros barrios como Once donde hay muchos negocios.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAcomaAsociacion%2Fstatus%2F1694038565968072760&partner=&hide_thread=false Comunicado de prensa ACOMA

El Centro Comercial transmite tranquilidad a los comerciantes y vecinos pic.twitter.com/ATF7IqYXTA — Asociación ACOMA (@AcomaAsociacion) August 22, 2023

