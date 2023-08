Tras El Encargado, Guillermo Francella vuelve a Netflix

Aunque Guillermo Francella no sería protagonista del film sino que tendría una participación especial en dicho film. El actor es uno de los más queridos y reconocidos en el país y seguido por miles de fanáticos, que incluso muchas veces eligen una película o serie al ver que el estará actuando.

El Encargado fue un verdadero éxito cuando estrenó el año pasado. Muy esperada por los espectadores, desde la plataforma de streaming anunciaron desde cuándo podrán disfrutar la segunda temporada.

La serie se consagró como la producción más vista en Star+. Si bien habían confirmado que existiría una segunda parte, en plenas PASO 2023, el domingo 13 de agosto, sorprendieron con un adelanto.

Guillermo Francella protagonizó un spot presidencial para anunciar oficialmente la nueva temporada. “Buenas noches a todos y a todas. Ha llegado el momento de que asuma mi responsabilidad histórica. No pretendo desatar una guerra. Pero aquellos que quieran desafiarme, sepan que no tengo ningún temor, ni me va a temblar el pulso”, aseguró Francella, en su irónico papel de Eliseo.

Recordemos que en los primeros once capítulos la comedia dramática narra con ironía y humor la historia de vida de 'Eliseo', el encargado de un edificio que está a punto de perder su trabajo. Por una serie de eventos inesperados que ponen en riesgo su puesto laboral, 'Eliseo' debe pasar a la acción y elaborar un plan para mantener su amado trabajo, el cual ejerce hace más de treinta años.

Junto con el video, desde Star+ anunciaron: "La segunda temporada de El Encargado llega en noviembre".

