Telefe aplastó a El Trece tras estreno de nuevo programa

El programa en su primera noche estuvo cerca de los 20 puntos, llegando a marcar un pico de 19,7 puntos.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPlusRating%2Fstatus%2F1693809598791045248&partner=&hide_thread=false DATO: 19.7 fue el pico del primer programa de #GotTalentArgentina, arrasando en la noche del lunes por @telefe. — PLUS RATING (@PlusRating) August 22, 2023

El debut del nuevo programa del canal de las pelotas significó un golpe duro para su principal rival. El clásico ciclo de preguntas y respuestas de El Trece, Los 8 escalones, conducido por Guido Kaczka obtuvo un promedio de entre 6 y 7 puntos, mientras que Got Talent promedió entre los 17 puntos.

Por otro lado, quienes también terminaron hundidos fueron el programa de Ángel de Brito en América TV, LAM, al igual que El Nueve. Con el estreno de Got Talent Argentina, Telefe se despegó en el primer lugar del podio, dejando lejos a El Trece y América TV.

El 28 de agosto era la fecha definida para el estreno del Bailando 2023. De hecho, el pasado martes 15 de agosto, en el Hipódromo de Palermo, se realizó la foto oficial de los participantes.

Sin embargo, el conductor sorprendió con una polémica declaración: "Estamos muy felices y ojalá que el 28 estemos en el aire". Según contó Marina Calabró en Radio Mitre: " El canal se plantó, le dijeron a Tinelli ´no ponemos un peso más´y sacarle un mango a La Flia. está difícil".

El problema sería el contratiempo que tienen con los preparativos y las horas extra que nadie quiere pagar. Según Calabró: " Hay que pagarle horas extra a quienes hacen el montaje y toda la parte técnica y se tiran la pelota entre América TV y la productora de Tinelli".

Además, respecto a Telefe, según afirmó Marina Calabró: " Autoridades de Paramount+ están revisando contratos de artística. Los directivos de Paramount que están más allá de Darío Turovelzky, Guillermo Pendino, etc., en Telefe, empezaron a ver que hay mucho conductor parado". Muchos conductores están cobrando sus sueldos a pesar de no estar trabajando.

"Hay mucha gente, mucho tiempo parada, muy cara", deslizó Calabró en lo que sería una problemática a resolver por parte del canal de las tres pelotas. Por otro lado, una nueva baja en la conducción y su polémico reemplazo.

Georgina Barbarossa dejará el aire de su programa "A la Babarossa" el 31 de agosto debido a que se operará una de sus rodillas y la reemplazará Roberto Funes Ugarte. " Hay mucha gente indignada en el panel", aseguró Calabró.

Nancy Pazos, Paulo Kablan, Pía Shaw, Noelia Antonelli, son los actuales panelistas del ciclo. Lo cierto es que el reemplazo elegido para Georgina habría desatado incomodidades y descontentos debido a que esperaban ser alguno de ellos elegidos como el reemplazo de la conductora, según deslizó Calabró.

Además, cabe recordar la pelea entre Nancy Pazos y Robertito. En abril de este año, Pazos disparó contra el periodista: “Recomendé a Robertito Funes para una radio y terminó ocupando el horario que me habían ofrecido a mí. Hoy, lo detesto. Pero seguro que se me va a pasar. Quiso hacer las paces la noche de la final de Gran Hermano pero no pude caretear”.

