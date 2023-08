Luego de renunciar en diciembre de 2021, la ex Gerenta de Programación volvió al canal. "Su rol es como si fuera adscripta a la presidencia directamente reportando a Vila, porque todo indica que Tinelli se va a quedar haciendo el Bailando y la artística", informó una fuente irrefutable a Urgente24.

Además, según informó Calabró: "Tinelli contrató unos 60 influencers para prensa, marketing y difusión del Bailando. A algunos les pagan, otros hacen canje en redes". La periodista aseguró que se trata de un ejército de personas que generarán tendencias para evitar el hate en redes y el "apagón contra Tinelli" como le sucedió en la edición anterior.

Es decir que la repercusión que tenga el reality "s erá un poco cierta y un poco creada", según sostuvo Marina Calabró.

Hasta ahora, lo único confirmado es que el sábado 26/08 arrancará "El Debate" del Bailando 2023, con la conducción de Denisse Dumas. Además, la acompañarán Augusto Tartúfoli, Sabrina Rojas, Laura Ubfal y Marcela Tauro. Competirán contra Susana Roccasalvo, a la espera del estreno del Bailando 2023.

Recortes en Telefe, nueva baja en la conducción y escándalo

Según afirmó Marina Calabró: "Autoridades de Paramount+ están revisando contratos de artística. Los directivos de Paramount que están más allá de Darío Turovelzky, Guillermo Pendino, etc., en Telefe, empezaron a ver que hay mucho conductor parado". Muchos conductores están cobrando sus sueldos a pesar de no estar trabajando.

Por ejemplo, Jey Mammon cobró todo el contrato sin haber trabajado. Marley grabó el nuevo programa "Expedición Robbinsson" en Costa Rica pero no se emitirá en 2023 y se trata de un programa que fue contemplado en el presupuesto 2023 pero no generará redito económico.

"Hay mucha gente, mucho tiempo parada, muy cara", deslizó Calabró en lo que sería una problemática a resolver por parte del canal de las tres pelotas. Por otro lado, una nueva baja en la conducción y su polémico reemplazo.

image.png

Georgina Barbarossa dejará el aire de su programa "A la Babarossa" el 31 de agosto debido a que se operará una de sus rodillas y la reemplazará Roberto Funes Ugarte. " Hay mucha gente indignada en el panel", aseguró Calabró.

Nancy Pazos, Paulo Kablan, Pía Shaw, Noelia Antonelli, son los actuales panelistas del ciclo. Lo cierto es que el reemplazo elegido para Georgina habría desatado incomodidades y descontentos debido a que esperaban ser alguno de ellos elegidos como el reemplazo de la conductora, según deslizó Calabró.

Además, cabe recordar la pelea entre Nancy Pazos y Robertito. En abril de este año, Pazos disparó contra el periodista: “Recomendé a Robertito Funes para una radio y terminó ocupando el horario que me habían ofrecido a mí. Hoy, lo detesto. Pero seguro que se me va a pasar. Quiso hacer las paces la noche de la final de Gran Hermano pero no pude caretear ”.

Incluso, no será la primera vez que Robertito reemplace a Georgina. La última vez que debió reemplazarla, Nancy Pazos se ausentó en el ciclo. Según revelaron en Intrusos, "cuando se enteró que conducía Robertito dijo ´yo no voy´".

Sin embargo, cuando consultaron a Funes Ugarte, respondió: “No creo que sea así, nada que ver. Yo he estado conduciendo aquí y ella al lado, es una gran profesional. De mi parte está todo bien, posta, nada que ver ”. Habrá que ver que sucede.

