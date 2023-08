Allanan La Bombonera e hinchas sospechan de Macri y Angelici

Si bien la institución aún no se expidió de manera oficial, puertas adentro hay sospechas, puesto que no es la primera vez que la fiscal Ramírez realiza un operativo de este tipo. Los argumentos que esgrimen es que no se ve en otros clubes el nivel de rigurosidad con el que se aplica la ley en Boca.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTyCSports%2Fstatus%2F1692217773609398648&partner=&hide_thread=false ÚLTIMO MOMENTO: ALLANAN LA CASA DEL HERMANO DE RIQUELME



Cristian, familiar de Román, está siendo investigado en el marco de la causa de reventa de entradas en Boca. pic.twitter.com/63Wkdk8xOP — TyC Sports (@TyCSports) August 17, 2023

En 2021, ordenó la clausura de Brandsen 805 por "exceso de concurrencia y omisión de medidas de seguridad". En 2022, impulsó una denuncia por "mal funcionamiento de los molinetes del estadio", lo que derivó en una multa de $2.000.000 para el club.

Por otro lado, vale mencionar la relación entre Ramírez y Macri, quien forma parte del frente opositor que competirá contra la agrupación de Riquelme en las elecciones. La letrad comenzó a trabajar en CABA en 1999, ascendiendo progresivamente hasta asumir como fiscal en 2013, durante el segundo mandato del ex presidente como jefe de Gobierno.

Más allá de la preocupación de los aficionados y de la dirigencia, desde la fiscalía informó que no clausurarán el estadio en esta oportunidad.

Los hinchas estallaron en las redes por el allanamiento

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMarcelinoMieres%2Fstatus%2F1692160635889385798&partner=&hide_thread=false ¿Allanan La Bombonera un día antes del debut en el torneo y a seis días del partido por Copa? Son de manual, a esto se refería Riquelme cuando decía que este iba a ser un año divertido, pero estamos en buenas manos y en la vereda correcta. Román es BOCA. El Macrismo, nunca más. pic.twitter.com/btVpnnA8uD — Marcelino Mieres (@MarcelinoMieres) August 17, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FYoViARiquelme%2Fstatus%2F1692201285737480670&partner=&hide_thread=false -Macri, Angelici e Ibarra mandan a allanar el club buscando perjudicarlo.

-El presidente de Independiente deja su cargo (Con el club a 3 puntos del descenso) para meterse en política



Riquelme aviso que era más bostero que Macri y habla de sacar la política del club (NOV 2019) pic.twitter.com/9QeaKCQUsz — Juan Román Riquelme (@YoViARiquelme) August 17, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBosteroRR%2Fstatus%2F1692259531240165873&partner=&hide_thread=false Macri hijo de re mil puta

Angelici hijo de re mil puta



Celsa Ramirez hija de re mil Puta.



Lacras Corruptas

No se metan con Boca porque van a cobrar ustedes armen todo el circo que quieran.

El Amor por Boca y Roman que sentimos los hinchas genuinos nunca lo van a tener https://t.co/Mjkh2ObThG — Bostero JRR (@BosteroRR) August 17, 2023

---------

Más contenido en Urgente24:

Clarín teme por Bullrich e impulsa acuerdo Macri-Milei

Fin de la patria panelista: Explotó el rating de TN

Argentina desnuda: Por cepo, empresas quedan sin antivirus

Níger: Golpistas reclutan y ECOWAS prepara 'fuerza de reserva'

Edesur deberá pagar $90.000 por usuario por errores de facturación