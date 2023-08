Clarín teme por Bullrich e impulsa acuerdo Macri-Milei

Según indica el artículo, la primera condición de Milei sería que Bullrich le pidiera disculpas públicamente, puesto que la considera artífice de las operaciones mediáticas que se llevaron en su contra.

image.png Pese a que los guiños que hubo entre ellos en los primeros meses del año, finalmente Bullrich y Milei lograron acuerdos electorales.

Bonelli aventuró cuáles serían las condiciones de cada sector para negociar: "Desde el lado de Juntos por el Cambio habrían propuesto que la exlegisladora de ese espacio y actualmente candidata a gobernadora de La Libertad Avanza, Carolina Píparo, decline su postulación y que solo quede en pie la de Néstor Grindetti con el objetivo de vencer a Kicillof".

"Desde el lado de Milei, la negociación pasaría porque sea Bullrich quien abandone sus aspiraciones presidenciales y que se encolumnen detrás de la candidatura del libertario y aspirar a poder triunfar en primera vuelta contra Massa", agregó, aunque finalizó su nota poniendo paños fríos:

Por el momento, a pesar de que hay contactos entre ambas fuerzas políticas, las negociaciones están muy frías

En efecto, tanto Bullrich como Milei, e incluso el propio Grindetti, negaron que tal acuerdo sea viable. La candidata hizo referencia a esto durante su última entrevista en A dos voces, ciclo conducido justamente por Bonelli y Edgardo Alfano: "No van a haber acuerdos, ya estamos en la cancha y vamos a competir".

JAVIER MILEI I "Estamos para ganarle la provincia de Buenos Aires a Kicillof"

Por su parte, Milei fue fiel a la vehemencia que tanto lo caracteriza y también le cerró las puertas a la alianza. El diputado fue consultado respecto a esto durante su presentación en A dos voces, pero la diferencia con el caso de Bullrich es que Carolina Píparo, candidata a Gobernadora de La Libertad Avanza, sí deslizó que podría acordar con Grindetti.

"Estamos abiertos a quien se quiera sumar. Si Grindetti estuviera convencido de venir a defender las ideas de la libertad pro supuesto hay lugar para él" , fue lo que la aspirante a la Gobernación dijo textualmente y sobre lo que Milei fue consultado.

"No existe ese acuerdo", contestó de manera terminante el libertario, y agregó: "Yo no la escuché que Carolina haya dicho eso, esa es otra mentira que impulsaron desde Juntos por el Cambio. No hay ninguna forma de acuerdo con Juntos por el Cambio".

Nosotros estamos preparados para ir y hacerle el take over a Kicilloff en la Provincia, nosotros estamos para ganarle. Nosotros vamos a redoblar los esfuerzos para que el tamaño violeta del mapa argentino aumente, en especial en Buenos Aires. Y si tan preocupados estaban los de Juntos por el Cambio que se gana o se pierde por un voto, que se bajen ellos, que en el fondo sacaron menos votos

"Una cosa quiere decir que estemos abiertos a recibir gente, otra cosa muy distinta es hacer una alianza. Es decir, si Grindetti cree que las ideas de la libertad son las correctas, que se baje y así Carolina Píparo gana caminando la Provincia de Buenos Aires y no se la regalamos al kirchnerismo, que era el argumento que recurrentemente utilizaban los fascistas de Juntos por el Cambio para atacarnos a nosotros", concluyó Milei.

