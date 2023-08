Otro revés judicial para Clarín: Festeja Víctor Hugo Morales

Entonces, Morales indicó: "Aquel día yo estuve entusiasta por lo que se estaba haciendo, aunque no tenía jurídicamente la responsabilidad. Pero me la endilgaron. Consiguió Clarín-Cablevisión que yo estuviera entre los culpables. Un productor (Eduardo Metzger), la televisora ATC y yo mismo".

image.png Uno de los allanamientos en la casa de Víctor Hugo.

"Cuando tomaron la decisión de cobrarle lo que en aquel momento era una fortuna, un millón de pesos a cada uno, dijeron que yo tenía que pagar por ATC y también por el productor Metzger. Con lo cual, en vez de mi millón de pesos tenía que pagar tres millones de pesos. Cuando esa cifra no había sido todavía pagada, allanaron mi casa", explicó el conductor.

En este punto, el ex C5N explicó que su afición por el arte y que durante toda su carrera invirtió en cuadros, los cuales le fueron embargados como parte de la indemnización que, en aquel entonces, debió pagarle al Grupo Clarín. En 2015, durante una revisión de esa situación de embargo, un verificador comprobó que faltaba una de las obras inventariadas.

Se llevaron los cuadros en segunda instancia, pero entre la primera y las segunda vinieron a revisar nuevamente si los cuadros estaban y faltaba el cuadrito pequeño de una oyente que me lo había regalado en la puerta de la radio (...) Les dijimos que podíamos ir a buscarlo, le dijo mi esposa, le dijeron que no se preocupara y luego hicieron este juicio Se llevaron los cuadros en segunda instancia, pero entre la primera y las segunda vinieron a revisar nuevamente si los cuadros estaban y faltaba el cuadrito pequeño de una oyente que me lo había regalado en la puerta de la radio (...) Les dijimos que podíamos ir a buscarlo, le dijo mi esposa, le dijeron que no se preocupara y luego hicieron este juicio

En este nuevo juicio, Víctor Hugo fue acusado de "malversación de caudales públicos por equiparación", una figura poco frecuente en los tribunales penales. Si bien la pena de este delito es dos a ocho años de cárcel, os abogados querellantes, Andrés Coronato y Jorge Sourigues, habían pedido tres años.

image.png Víctor Hugo Morales cubrió el Mundial de Qatar 2022.

"Ya me robaron 250 mil dólares según los valores que fui pagando a través del tiempo y el costo del dólar que tenía en aquel momento, ya me han llevado no sé cuántas veces a los juzgados. Hoy es una vez más, porque llegan a la instancia de Casación. Cada vez que pierden, porque el juico es absolutamente ridículo, se presentan con una apelación. Lo que quieren, si el fallo de hoy también fuera favorable a mi persona , es llegar a la Corte Suprema de Justicia", manifestó VHM, previo al fallo.

En efecto, Morales, ya fue sobreseído en seis oportunidades, pero por distintas vías recursivas esa declaración de inocencia nunca quedó firme.

La defensa del periodista, en manos de los abogados Miguel Ángel Pierri y Patricio Bochatay, postuló la absolución por "inexistencia de delito", a la que el magistrado Valle dio lugar.

