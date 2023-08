Patricia Bullrich, furiosa con Milei: "No se meta con mi marido"

“Yo soy la candidata a presidenta. Que no se meta con él -su marido- que no hace política. Simplemente estaba caminando por la calle, no hace operaciones, es de buenos modales, no insulta. Discutamos lo que necesita el país porque cuando alguien de la política se mete con su hermana a él le duele, y que se metan con mi marido a mí me duele”, completó la ex ministra de Seguridad.

En otro tramo de la entrevista en LN+, la candidata reveló que en los próximos días se reunirá con Horacio Rodríguez Larreta: “Primero vamos a hacer una charla nosotros, para hacer una evaluación y un análisis con la intención de definir y saber cuál es el rumbo que tenemos que tomar en esta campaña, las ideas y cómo Juntos por el Cambio tiene que ser Juntos por el Cambio con la palabra ‘Cambio’ por delante”.

Consultada sobre un eventual cargo de Larreta en su gobierno, aclaró: “Si algo no tenemos que hacer en Juntos por el Cambio es hablarnos entre nosotros. Sí en el buen sentido, pero hablarnos para cubrir nuestras necesidades y cargos no. Lo que tenemos que hacer ahora es poner toda la inteligencia y la fuerza en la búsqueda del pueblo que va a votarnos y que necesita un cambio. Hoy hablar de cargos sería poner el carro delante de los caballos”.

