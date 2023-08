Ante la repregunta de periodistas sobre la posibilidad de que el Gobierno actual llegue a su final de manera anticipada, Milei ratificó: “Podría llegar a pasar. Si se precipita una crisis política que haga que se derrumbe la demanda de dinero, la crisis está a la vuelta de la esquina”.

“Yo estoy en condiciones de asumir, obviamente, falta ir a las elecciones (...) Estamos en condiciones de ganar en primera vuelta”, vaticinó.

Javier Milei: "De la Casa Rosada me sacan muerto"

A su vez, arremetió contra los piqueteros por entender que manejan una caja monumental que no llegan a quienes realmente lo necesitan.

"Los planes sociales se mantienen porque nosotros creemos que quienes los reciben son víctimas del sistema. Entonces, hay que castigar a los victimarios, que son los políticos que esclavizan a la gente", comenzó.

Consultado por las cajas que manejan referentes piqueteros como Juan Grabois (UTEP), Emilio Pérsico (Movimiento Evita y Barrios de Pie), La Cámpora y demás, lanzó: "Se acabaron los intermediarios y (si me tiran piedras) los meto presos porque a la gente no les va a faltar la asistencia pero saco a los intermediarios chorros".

"La Cámpora, Movimiento Evita y Barrios de Pie te van a rodear la Casa Rosada", disparó el periodista Jonatan Viale. En ese contexto, contraatacó: "Que vengan y me saquen. Me van a sacar muerto, pero no a mí no me sacan".

Javier Milei: "Patricia Bullrich volvió a su época de montonera"

"Con alguien que clava puñales por la espalda no hago acuerdos", agregó cuando le preguntaron cómo va a hacer para gestionar y aprobar leyes en el Congreso para encarar las reformas que propone.

"Durante los últimos 45 días me llenaron de operaciones y todas vinieron del mismo lado", dijo. Se refirió, sobre todo, a Federico Andahazi -candidato al Parlasur- quien lo acusó de nazi con información falsa. "Y no lo echó", agregó Milei.

En ese sentido, dijo que Bullrich le copia "ideas" por su cercanía discursiva y la frase "el que las hace las paga". "Se copió el slogan, la frase es mía y tiene unos cuantos años", expresó Milei.

"Y copia mal, porque cuando habla en términos de economía dice cosas bastante... Le brotaba el socialismo por todos lados, quería igualar salarios", remarcó Milei. Y añadió: "Volvió a su época de montonera".

Sobre el pasado político de Bullrich, siguió: "Es tan verdad como que yo fui arquero de Chacarita".

