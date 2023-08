image.png

Javier Milei ha ganado en nombre de la bronca y el descontento, y eso provoca inquietud en los mercados financieros globales. Tampoco le ayuda su idea 'argenta' de dinamitar el Banco Central en un escenario global en el que las instituciones se respetan, en todo caso se mejoran. No es una victoria del 'capitalismo', por más que Milei lo reivindica en su discurso, y las PASO no son indicadores ciertos de triunfo electoral, señalan los memorando tanto de JP Morgan Chase como Goldman Sachs. Con todo eso, más la mala historia argentina, Robin Wigglesworth (quien estudió Historia de las Relaciones Internacionales en The London School of Economics and Political Science y es autor de 'Trillions and Trillions and Trillions'), escribió una interesante reflexión en la columna FT Alphaville, de Financial Times, acerca del 'Milei-Terremoto':

Una vieja broma macro es que en realidad solo hay 4 tipos de economías: desarrolladas, en desarrollo, Japón y Argentina. Y, vaya, recibimos otro recordatorio de eso este fin de semana Una vieja broma macro es que en realidad solo hay 4 tipos de economías: desarrolladas, en desarrollo, Japón y Argentina. Y, vaya, recibimos otro recordatorio de eso este fin de semana

De Financial Times, lunes 14/08: "¿será su próximo Presidente alguien que ha prometido quemar el banco central, legalizar la venta de órganos y dolarizar la economía sin dólares reales? Tal vez no. JPMorgan señala cómo la tasa de participación en la encuesta del fin de semana se acercó a los mínimos posteriores a Covid-19, lo que podría significar que a los partidos tradicionales les va mejor en las elecciones generales reales".

Más contenido en Urgente24

Lali para la victoria: Massa vs. Milei dividen a influencers

Sergio Massa vs. Javier Milei y Provincia de Buenos Aires

El Encargado 2: Guillermo Francella ya tiene fecha de estreno

Papelón de LN+: Desliz de camarógrafo y tetas de periodista

Nueva low cost llega a la Argentina: Pasajes y precios