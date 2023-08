Efecto Javier Milei: Ardió el rating de Neura, A24 y LN+

Vos te jugaste con un número, me diste lugar, sos el que anticipó el apagón mediático, la carnicería que iban a hacer con mi vida personal. Y yo creo que eso no sólo alertó a los leones que ya habían despertado, sino que creo que fue fundamental en despertar más leones, así es que el agradecido soy yo, porque además, vos sos el que me puso en primera Vos te jugaste con un número, me diste lugar, sos el que anticipó el apagón mediático, la carnicería que iban a hacer con mi vida personal. Y yo creo que eso no sólo alertó a los leones que ya habían despertado, sino que creo que fue fundamental en despertar más leones, así es que el agradecido soy yo, porque además, vos sos el que me puso en primera

Entonces, sumamente conmovido, Milei le regaló a Fantino el discurso manuscrito que leyó el domingo, una vez que se consumó su victoria.

MILEI HIZO UN PICO DE RATING HISTÓRICO CON EL PELADO TREBUCQ EN LA ENTREVISTA MÁS ESPERADA DEL AÑO

En lo que respecta a su presentación en el ciclo de A24, esta resultó en un récord total no sólo para el programa conducido por Trebucq, sino también para la propia señal.

La cruel verdad llegó a picos de 8 puntos y el promedio final habría estado entre los 5 y 6 puntos de rating. Ganó cómodamente en su franja al resto de los canales de noticias y hasta incluso superó a algunos canales de aire.

"Generalmente nos va mal, je. Pero hoy fue la excepción. Nuestro programa se ubicó por encima de todas las señales de cable y dos de aire, de acuerdo a Kantar Ibope. Gracias a todos por confiar en nuestro laburo. Estamos muy contentos con todo el equipo de 'La cruel verdad'. Me dicen que es un número histórico para la señal", manifestó a través de su cuenta de Twitter el ex Pelado de Crónica.

Lo propio ocurrió en su participación en el envío de Feinmann en el canal del noticias del diario La Nación.

En una entrevista en la que Milei se mostró muy cauto en las respuestas y donde procuró no cruzar con su habitual vehemencia a ninguno de sus competidores, el programa midió 8 puntos. Los números fueron destacados por el conductor a través de sus redes sociales.

Como dato curioso, Viviana Canosa no se presentó esta vez al pase que está realizando con Jonatan Viale para suplir el que se realizaba entre El noticiero y Más realidad. Según trascendió, su faltazo estaría relacionado con la presencia del diputado libertario, puesto que la relación entre ellos quedó completamente dinamitada.

