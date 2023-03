Víctor Hugo Morales blanqueó internas en C5N

Cientos de profesionales andan deseosos de trabajar en televisión y no tienen a veces la oportunidad de tener un programa una vez por semana. Yo he tenido 7 años todos los días haciendo televisión en este periodo y por consiguiente no voy a mostrarme quejoso.

Sí voy a decir que no es real que haya una deuda. El canal no me debe un peso, lamentablemente. No es cierto lo que se ha difundido. Siempre han hecho esfuerzos muy grandes para sostener los pagos en las épocas en las que les querían robar el canal Sí voy a decir que no es real que haya una deuda. El canal no me debe un peso, lamentablemente. No es cierto lo que se ha difundido. Siempre han hecho esfuerzos muy grandes para sostener los pagos en las épocas en las que les querían robar el canal

En cuanto a la salida, el canal tiene derecho a buscar su propia agenda, su propia idea. A mi no me servía lo que el canal me ofreció para este año y yo manejo mi carrera con un sentido de la dignidad muy profundo. Para mí es un elemento esencial. Sino no puedo vivir.

Por lo tanto entre andar con malhumores y cruces porque algo no te gusta mejor decirle a quienes son amigos, la decisión que tomé Por lo tanto entre andar con malhumores y cruces porque algo no te gusta mejor decirle a quienes son amigos, la decisión que tomé

Por supuesto seguiré mirando y recomendando C5N. Considero que es la única esperanza televisiva para ver y escuchar algo que se compadezca con aquello que está reclamando la gente desde lo político. Todo lo demás es de derecha y un altísimo compromiso con el establishment.

Por último aprovecho para agradecer nuevamente al canal, a todos los compañeros y a los televidentes por todos estos años que compartimos juntos".

https://twitter.com/VHMok/status/1633095813193662466 Llegado este año el canal hizo un ofrecimiento que no me dio ninguna alegría porque me reducía muchísimo la participación y justamente en un año electoral. No voy a especular con qué pudo haber motivado eso, sino que lo voy a tomar en términos televisivos. pic.twitter.com/5XjrplqRQm — Víctor Hugo Morales (@VHMok) March 7, 2023

Más contenido en Urgente24

La bomba y la hiper: "Alberto y CFK llaman a asamblea y dicen chau"

Durísima indirecta de Horacio Rosatti para Alberto CFK

PPT: Tras parodia, cautelar de Jorge Lanata para Dady Brieva

Sergio Massa consiguió fondos y evitó un frenazo al Gasoducto Néstor Kirchner

Plazo Fijo Mercado Pago: Cuánto puedo ganar sin usarlo