Bombazo: Por qué no está más Víctor Hugo Morales en C5N

image.png Dady Brieva en la conducción de Peronismo Para Todos.

Otra incorporación fue la de Daddy Brieva con el programa Peronismo Para Todos (que planea ser el nuevo 678). Y obtuvo el rating más alto cuando marcó 3,1. Tuvieron de invitado al ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque.

Victor Hugo vs. C5N un historial:

image.png

Víctor Hugo ya había tenido fuertes problemas con C5N durante el 2017. En TW dijo: “Previsible. Me comunicaron que me han DESPEDIDO de @C5N. Emocionadamente, GRACIAS a todos dentro y fuera del canal que me regalaron 1 año y medio de felicidad profesional. ¡Viva la libertad de expresión!”

También en el 2019, C5N se convirtió en un emblema de la oposición al gobierno de Mauricio Macri, se consolidó en el rating, incluso ganó en el prime time.

