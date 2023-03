Navarro expuso a Alberto Fernández (¿lo dijo o no lo dijo?)

Muy llamativo lo que ocurrió en las últimas horas en el marco de la interna del Frente de Todos. El periodista Roberto Navarro publicó una supuesta frase de Alberto Fernández respecto a "terminar con 20 años de kirchnerismo", que provocó furia en el cristinismo. Pero desde Casa Rosada niegan que el Presidente haya realizado esa afirmación. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Era un 'off the record' que no debía publicarse? Muchas dudas y, también, mucho ruido...