Sensaciones: Alberto Fernández perdido en su ombligo

Esta democracia del 1983 hacia aquí es la primera vez que pone en la cabeza de Goliat a un natural de los andurriales. Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde, Kirchner, Fernández de Kirchner, Macri. Finalmente un porteño… y abogado. Alberto Ángel Fernández. Casualidad, el poder cruje. Los que critican al poder critican a un delegado que no reacciona, que no reacciona bien, que se muestra en paños menores y a los gritos cuando debe decidir… y finalmente no decide.