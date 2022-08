La OMS denuncia que envenenaron monos por la viruela símica

Por su parte, Brasil registró más de 1.700 casos y una muerte.

Los monos no son los principales transmisores de la enfermedad y no tienen nada que ver con el brote. De hecho, esta viruela recibió su nombre porque el virus se identificó por primera vez en monos de investigación en Dinamarca.

El patógeno sí se encuentra en varios animales, más frecuentemente en roedores. Aunque puede saltar entre especies, "la preocupación debería ser sobre dónde [está circulando] en la población humana y qué pueden hacer los humanos para protegerse de contraerlo y transmitirlo”, advirtió Harris.

Además, la vocera agregó que la mejor manera de controlarlo es “si las personas reconocen que tienen síntomas y buscan ayuda y atención médica y toman precauciones para evitar que se transmita”.

La OMS activó su máximo nivel de alerta internacional a finales de julio para tratar de contener el brote. Hasta la fecha, casi todos los casos se detectaron entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, aunque cualquier persona puede contraer la enfermedad que no es estrictamente de trasmisión sexual.

“Es importante entender que el contagio se produce a través del contacto físico con una persona infectada, no tiene que ver la orientación sexual o la identidad de género y esto es muy importante porque si no aquellas personas que no son hombres que tienen sexo con hombres van a pensar que no se pueden contagiar y esto no es así”, dijo la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, en una reunión del fin de semana pasado.

“Cualquier estigmatización de cualquier persona infectada aumentará la transmisión, porque si las personas tienen miedo de identificarse como infectadas, entonces no recibirán atención y no tomarán precauciones”, concluyó Harris.

