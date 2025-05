¿Apuesta por Trebucq? LN+ ejecutaría cambios en su grilla tras ser superado por A24

Abril deja huella: A24 superó a LN+ (festeja Juan Cruz Ávila)

Todo inicio empresario es complicado, en particular en la Argentina: no hay dinero ni tiempo para muchos ensayos. En general, la filosofía es "Vamos al agua y aprendamos a nadar antes que nos ahoguemos". La salida de Juan Cruz Ávila de LN+ -una primicia en su momento de Urgente24- fue complicada por muchos motivos no periodísticos.

El inicio de la temporada 2025 en A24 también resultó arduo y muchos aún recuerdan el problema del micrófonos corbatero de Javier Milei, que no funcionaba bien para enojo de los libertarios, tal como si a ellos nunca se les hubiera complicado algo.

En tanto, festejos en LN+ porque con una programación de menor costo que el de la temporada anterior -dijeron allegados a los Saguier-, y organizada muy sobre la marcha, lograban retener el 3er. lugar en las mediciones de IBOPE, que es lo que importaba.

image.png Abril, TV de noticias: IBOPE.

Sucede que LN+ nunca se ha planteado competir con TN -no vaya a ser que los de Grupo Clarín se enojen con sus primos... - y tampoco con C5N, que aglutina a toda la opinión pública contestataria.

LN+ no pesca en esa pecera sino en la de los electores del PRO que miran con cariño a LLA, según la especulación que se ha escuchado entre quienes analizan los discursos de los medios de comunicación.

En abril hay una brecha menor que en marzo entre TN y C5N pero los de Clarín siguen ganando con tranquilidad, tal como lo hacen desde que IBOPE mide el segmento, y eso comenzó bastante después de que Héctor Ricardo García y Mario Gavilán descubrieran la pólvora con Cronica TV para desesperación de Héctor Magnetto, que luego supo revertirlo en parte por logros propios y en parte por errores de García.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/edufeiok/status/1919755824202719248&partner=&hide_thread=false Es una maratón, 42K…no una carrera de 100 mts. Gran crecimiento en solo 3 meses. @a24. Iremos por más! pic.twitter.com/9QTxS08F19 — Eduardo Feinmann (@edufeiok) May 6, 2025

Abril: 2,47 a 2,09. Mucho mejor que en enero: 2,26 a 1,36.

Un motivo para que Fabián de Sousa ratifique la pantalla 2025 de C5N.

El problema de LN+ es que en febrero -estreno de la programación de Ávila- ganó 1,13 a 0,87 a A24, pero en abril ha perdido 1.17 a 1.10. Le duró pocas semanas el liderazgo a los de Saguier, que ahora son 4tos.

Si A24 consigue consolidar su 3er. lugar en mayo, sin duda intentará en el 2do. semestre de la temporada acercarse a C5N. Esto puede resultar mucho más divertido en el streaming.

