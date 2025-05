Finde en AMBA: 22 puestos de café con biblioteca y cine al aire libre

Embed - Picnic gourmet on Instagram: " Se viene el mejor Picnic Gourmet de la Ciudad de Buenos Aires! El Sábado 10 y domingo 11 de #mayo, los invitamos a disfrutar de la mejor feria gastronómica de Buenos Aires, la Feria Picnic Gourmet. Tendremos clases de cocina y Masterclass, shows de música en vivo, y un montón de actividades para los más chicos, incluyendo clowns y un stand de maquillaje. Además Actividades y clases para toda la familia disfrutando del mejor atardecer de Buenos Aires, en el Plaza Francia, en Av. del Libertador y Av. Pueyrredón, enfrente del Museo Nacional de Bellas Artes Te esperamos para que armes tu picnic como más te guste. ¡No te lo pierdas! Save de date: Sábado 10 y Domingo 11 de Mayo de 10 a 18hs. En Plaza Francia, frente al Museo Nacional de Bellas Artes SHOWS en vivo Sábado 10 a las 15hs Jazz Domingo 11 a las 15 y 17 hs Go Cangrejo Sábado 10 desde las 10 hs hasta las 18 hs Domingo 11 desde las 10 hs hasta las 18 hs Ah MUY IMPORTANTE: como somos PET FRIENDLY no dejes de traer a tu mascota, el Picnic se disfruta en familia!!! La ENTRADA ES LIBRE Y GRATUITA #FeriaPicnicGourmet #otoño #Sorteo #Picnic #Roll #feriasdelaciudad #gastronomía #buenosaires #sorteos #gratis #plazafrancia #gourmet #feriagastronomica #aptoceliacos #tortillas #tequeños #comidasaludable #menuvegano @lamuseboucheba @quesosfermier @paraisobarramovil_22 @tekelistos @10recetasjaponesas @petfriendly @mascotas @gontrancherrierar @lodel.barba @nataliagiorello_ @juanitopatisserie @essenoficial @islanegrachocolates @kawaiiclubcafe @tresfuegosfoodtruck @losdelshawarma @kakawa_chocolates @savagetexmexbbq @galletas.zariza @tequeneros.ar @il_piacere_del_mondo @oggipastaebirra @cabana.los.hermanos @nanarestaurant @koidumplings @keik.pasteleriavegana @farinarteoficial @panzerottiya @xhoxb770 @boardsandarthouse @sazon_mexica @panchomasjuan"

