Del cajón de Herminio al $LIBRA y Ficha Limpia: Cisnes Negros y Suicidios electorales

Iglesias fue superado por el desconocido Alejandro Armendáriz en el distrito que más electores aportaba al Colegio Electoral. Ítalo Lúder cayó frente a Raúl Alfonsín en los comicios nacionales.

image.png Herminio Iglesias quemó un cajón de cartón con los colores rojiblancos de la UCR

La foto dio la vuelta a la Argentina y buena parte del mundo.

El país intentaba dejar atrás la más sangrienta dictadura militar y una Guerra en el Atlántico Sur. Lo último que necesitaba el electorado moderado era más señales de violencia.

Fue un error estratégico monumental. Lo que parecía una travesura encerraba un mensaje ligado a un terror que la mayoría buscaba desterrar.

Los radicales terminaron ganando con casi el 52% del total de los votos, un número impensado hasta para los seguidores del partido de Alem e Yrigoyen.

#El escándalo de la Banelco y el suicidio de la Alianza

Tras la aprobación de una controvertida ley de flexibilización laboral en el Senado renunció el vicepresidente Chacho Álvarez porque dijo estar convencido de que Alberto Flamarique, había distribuido -como ministro de Trabajo de Fernando de la Rúa- sobornos entre senadores de la oposición para lograr la sanción de la norma. En verdad, más allá del evento verdadero, Álvarez intentó convertir los acontecimientos derivados de algunos textos de Joaquín Morales Solá en el diario La Nación, en un evento que lo llevara a la Casa Rosada en nombre de la lucha contra la corrupción, una estupidez considerable porque la sociedad no acompaña semejantes acciones -y es el motivo profundo por el cual el proyecto CC-ARI sólo llegó al poder aferrado al marketing político de Jaime Durán Barba para Mauricio Macri pero jamás por las denuncias de Elisa Carrió-.

Mucho contribuyó al escándalo Hugo Moyano, quien era el jefe de la CGT y quería impedir la Reforma Laboral que intentaba De la Rúa, y que modificaría los beneficios de los choferes de camiones, gremio que lidera Moyano, quien habló de la "Banelco" como forma de rotular al escándalo de supuesta corrupción.

Volvamos a Álvarez, quien renunció sin que nadie derramara una lágrima. Años después, el tema fue retomado por el gobierno de Néstor Kirchner. El ex socio político de Álvarez, Aníbal Ibarra, era el Jefe de Gobierno porteño; su amigo, Alberto Fernández, era Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, y una ex asesora de Álvarez, Vilma Ibarra, era hermana de Aníbal y amiga de Alberto. Así se organizó la difusión de la noticia con un supuesto testigo arrepentido (Mario Pontaquarto) y terminaron acusados en la justicia De la Rúa; su secretario de inteligencia Fernando de Santibañes; su ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, y los senadores peronistas Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo Costanzo y Ricardo Branda.

Mario Pontaquarto, un ex secretario parlamentario, confesó haber entregado los sobornos.

Pontaquarto fue ingresado al programa de protección de testigos.

image.png El escándalo por las coimas en el Senado se llevó a Chacho Álvarez y luego a la Alianza

#La foto del cumple de Fabiola en Olivos en pandemia

La imagen tomada en el interior de la quinta presidencial destruyó en pocas horas la imagen positiva de Alberto Fernández

El Jefe de Estado y la primera dama (además de otras 9 personas) violaron la cuarentena y una serie de normas dictadas por la propia Casa Rosada durante la pandemia de Covid 19.

El encuentro tuvo lugar el martes 14 de julio de 2020 durante la celebración del cumpleaños número 39 de Yáñez. Duró desde las 21 30 horas hasta la 1.47 del día siguiente.

Todos los asistentes estaban sin barbijo ni distanciamiento social, medida clave para prevenir los contagios de coronavirus.

image.png Principio del fin para Alberto Fernández. la foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos

#El yate de Martín Insaurralde & Sofía Clérici

Se lo conoció como el "Yategate" y unió a Sofía Clérici y Martín Insaurralde (ex intendente de Lomas de Zamora, quien se desempeñaba en el gabinete de Axel Kicillof).

Todo comenzó cuando se difundieron fotos del dirigente político bonaerense a bordo de un velero llamado "Bandido" en el mar Mediterráneo. Y también los supuestos obsequios -muchos más onerosos que el velero- que le habría prodigado a su acompañante, una supuesto modelo, autodenominado emprendedora pero, aparentemente, con otras especialidades.

Insaurralde, quien era un pilar de la construcción bonaerense de Máximo Kirchner, debió renunciar antes de las elecciones presidenciales en 2023 y terminó afectando las chances presidenciales de Sergio Massa.

Insaurralde fue imputado por "enriquecimiento ilícito" y su carrera política (por lo menos frente a las cámaras) ha terminado.

Se descubrió que Sofía Clerici era monotributista y se encontraba en la categoría más baja. Sin embargo, vivía en un chalet del country Nordelta, Tigre. La Justicia Federal le secuestró casi medio millón de dólares, objetos de alto valor y dispositivos electrónicos de lujo.

También, varios vehículos de alta gama (un Renault, un Mustang y un Jeep Compass).

image.png Martín Insaurralde: un político sin retorno

#El memecoin $LIBRA

El actual presidente de Argentina publicó el 14 de febrero de 2025 un mensaje en su cuenta de X donde promocionaba el lanzamiento de una nueva criptomoneda llamada $LIBRA.

El mensaje incluyó un link del emprendimiento, llamado "Viva la libertad project". Era un código alfa numérico de 44 caracteres que solamente se conocieron, en un principio, a través de la cuenta del presidente de Argentina.

Tras el aval, la capitalización de mercado de la criptomoneda llegó a trepar cientos de millones de dólares impulsada por unos 40.000 compradores, según los expertos. Pero, en apenas unas horas, el valor de $LIBRA se desplomó mientras un pequeño grupo de billeteras digitales retirara cerca de US$90 millones. Habían llevado a los inversores a una verdadera "ratonera".

Pasada la medianoche en Argentina, Milei borró su publicación y realizó luego un descargo muy particular:

"Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet). Si vos vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo, si vos sabías que tenía esas características?".

Uno de los principales impulsores del lanzamiento de $LIBRA fue el “empresario” estadounidense Hayden Mark Davis, de Kelsen Ventures.

El caso está en Estados Unidos en un tribunal menor pero podría trepar pronto hasta las cortes federales y el FBI.

Los "socios" argentinos del proyecto que fueron mencionados eran Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos traders con los que Milei trabajó en el pasado y ya habían protagonizado sonoros escándaos.

Un viejo refrán árabe sostiene: “la primera vez, es culpa del otro… la segunda vez, la culpa es tuya”.

El Congreso Nacional conformó una comisión investigadora y ahora las derivaciones del caso $LIBRA no parecen tener techo.

image.png $LIBRA, el principal problema político de la administración de Javier Milei

#Ensuciaron Ficha Limpia y luego lo contaron

Carlos Rovira, el líder político en Misiones desde hace un cuarto de siglo, sigue influyendo en las decisiones de los legisladores nacionales de esa provincia.

Por ello, dos senadores como Carlos Arce y Sonia Rojas Decut votaron en contra de la Ley de Ficha Limpia a pedido de su "jefe".

Luego, este ex gobernador sostuvo que dio esa recomendación a los legisladores por pedido personal del presidente Milei.

Los mesopotámicos cambiaron su voto el mismo día de la votación ya que han quedado registradas notas donde defendían el proyecto luego abortado.

Yo les ordené a Arce y a Rojas Decut que voten en contra esta idea porque hay que darle gobernabilidad al Presidente. Él nos pidió que votemos en contra.

De acuerdo a un informe de la consultora AdHoc, que mide "sentimientos" en redes durante la jornada, el nombre del primer mandatario quedó asociado al caso y le aportó un 81% de negatividad a la conversación digital entre internautas.

En 1 año y medio de gestión, los libertarios habían mostrado 5 grandes bajones en la consideración pública, en los siguientes casos:

Veto presidencial al aumento a los jubilados; Masiva marcha universitaria para pedir ampliación de partidas; Dólar desbocado y a $1.500 por unidad a mediados de 2024; Represión sangrienta de jubilados y gremialistas frente al Congreso de la Nación; Primera caída de Ficha Limpia en la Cámara de Diputados luego de que 8 legisladores libertarios se ausentaran el día de la votación.

El domingo 18/05 comenzará a definirse cómo clasificar los acontecimientos recientes en el Senado de la Nación.

image.png ¿Será Ficha Limpia el "cajón de Herminio Iglesias" de La Libertad Avanza?

--------------------

