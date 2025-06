Mundial de Clubes: Benfica enfrenta a Auckland, Boca mira de reojo

Primer tiempo dignísimo del Auckland City que se fue al descanso 1-0 abajo con un penal que todavía no se entiende como no fue anulado por VAR. El Benfica no pudo lastimar como se esperaba, tiene la pelota y no sabe que hacer. El árbitro tuvo que adicionar 8 minutos de descuento para que Benfica se ponga 1 a 0 con el penal de Di María. Es el segundo penal que le dan a Benfica y que no es, el primero fue ante Boca.