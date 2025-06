Desempleo, consumo... Javier Milei prefiere a CFK y el mundo un polvorín (por Israel e Irán)

Live Blog Post

Ridículo Javier Milei sobre reforma laboral

Javier Milei le dijo a Esteban Trebucq por el oficialista canal LN+ que su Administración ejecuta transformaciones, no teoriza al respecto, y afirmó que ya suman muchísimas las reformas realizadas. Era una respuesta acerca de la reforma laboral y cómo condiciona el costo fijo argentino.

Si Milei se refería a lo que hace Federico Sturzenegger, o es hipócrita o desconoce qué hace su subordinado. Hasta ahora no hay acciones sobre lo que los empresarios llaman 'reforma laboral'. Sería oportuno que Milei explicara a qué le llama él 'reforma laboral'.

Acerca de todo este tema, muy interesante lo del ex asesor de Milei, Carlos Rodríguez, desde su cuenta en X:

@carod20: Unos dias antes que lo anuncien alerté que el desempleo próximamente sería evidente, dado el atraso cambiario y apertura sin reforma laboral. Mas deuda, mas atraso, mas desempleo, menos consumo, menos inversión. Es la lógica del modelo.

Él se refería al siguiente texto anterior:

Los dolares del colchón (Blancos o negros, es lo mismo) no van a salir para ser cambiados a este tipo de cambio ridículo. No veo una reforma laboral en serio y los inversores no aparecen. El atraso y apertura estan alimentando un desempleo que pronto será evidente. A esta altura el atraso es demasiado grande para pedir que se corrija con baja de costos. Se equivocaron con el timing del blanqueo. No sirve cuando no hay confianza. Con riesgo País de 3/4 dígitos y un mercado laboral imperfecto, eligieron parar la inflación con atraso cambiario, deuda y apertura. Los impuestos siguen como siempre, salvo mejoras sumamente marginales. Este modelo macro no cierra desde el principio y es cada vez más dificil ensayar una corrección.