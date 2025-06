Bonos y riesgo país: El último driver que necesitaba Milei no funcionó

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/cbuteler/status/1935802997646246324&partner=&hide_thread=false El humo es solo para consumo local.

Por algo el riesgo país mejoró pero sigue en torno a los 700 puntos básicos.- https://t.co/Pc9hdF2hOe — Christian Buteler (@cbuteler) June 19, 2025

Sin reacción positiva

El Gobierno de Javier Milei esperaba que un eventual reconocimiento externo se tradujera en una mejora en el precio de los bonos y en una baja del riesgo país, factores fundamentales para encarar un programa de financiamiento voluntario de mercado.

Ese driver, por ahora, no se activó.

El equipo económico viene apostando a una normalización financiera gradual, con foco en superávit fiscal, saneamiento del balance del BCRA y desregulación. Pero sin credibilidad institucional ni garantías de continuidad en las reglas del juego, los inversores siguen mirando de lejos.

MSCI fue explícito: cuestionó las restricciones de acceso al mercado de capitales, la falta de liquidez, los controles cambiarios, la escasa competencia entre intermediarios y la opacidad de la información corporativa. Todo eso pesa más que cualquier promesa de reforma.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SebastianMaril/status/1935807259482993097&partner=&hide_thread=false El MSCI, hoy publicó las calificaciones de los países clasificados como Mercado Desarrollado, Emergente, Frontera e Independiente. Argentina no mejoró ni tampoco empeoró en los 18 aspectos que mide el MSCI.



El martes 24 a las 17:30 hs, anunciará si incluye a Argentina en la… — Sebastian Maril (@SebastianMaril) June 19, 2025

La deuda, en un callejón sin salida

Los bonos argentinos siguen atrapados en un círculo vicioso: no suben porque no hay confianza, y sin suba no hay financiamiento. A esto se suma el hecho de que muchos fondos globales no pueden invertir en países categorizados como “standalone”, lo que limita estructuralmente la demanda de deuda local.

El mercado ve un riesgo país alto, rendimientos que parecen atractivos en términos nominales, pero que incorporan una prima por riesgo legal, político y cambiario.

Sin un cambio drástico en la percepción de gobernabilidad, la deuda argentina, difícilmente, logre salir de este círculo vicioso.

A la deriva

El Gobierno apostaba a que una señal positiva de MSCI encendiera el entusiasmo por los bonos.

Pero la realidad del mercado fue otra

El “último driver” que esperaba Milei para dinamizar la deuda no apareció, y el crédito internacional sigue vedado. El mensaje es claro: el relato ya no alcanza, el mercado quiere hechos. Y mientras tanto, la curva soberana sigue huérfana de compradores y plagada de dudas.

