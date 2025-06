Desempleo, consumo, exportaciones... Javier Milei prefiere a CFK

CFK está presa en su domicilio, ya pasó la marcha de Plaza de Mayo y ahora el peronismo deliberará cómo sigue, en un año electoral. Y aunque Javier Milei preferiría que la ex presidenta condenada siga acaparando la atención mediática, la economía vuelve a escena de manera preocupante (para los argentinos, pero también para el Gobierno en -como se mencionó- año electoral): desempleo para arriba, consumo para abajo, exportaciones en picada.

Lo del consumo es clave en lo que respecta a la relación de los gobernadores con la Casa Rosada: en un régimen tributario construido sobre el consumo, su retracción provoca desequilibrios. Y en el caso de los gobernadores, sus recaudaciones impositivas merman, tanto la coparticipada como la local. Entonces, les provoca tensiones no previstas y apoyar a Javier Milei en esa condición se vuelve muy complejo.

Urgente24 ya planteó que el año electoral no es el que imaginó Javier Milei, quien creyó que el consumo sería más elevado, y cuando se le complicó hasta apostó al delirante 'Plan Colchón', inviable para los países de la OCDE, y hubo que licuarlo en forma apresurada por una opción intrascendente. El RIGI no aportó aún un volumen significativo para la balanza cambiaria, y el impactante resultado del blanqueo 2024 no pudo repetirse con ninguna herramienta 2025. La carencia de dólares para sostener el consumo provocó la negativa a acumular reservas internacionales del BCRA, un incumplimiento de metas que intenta corregirse emitiendo deuda pública.

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

Live Blog Post Avanza denuncia de Alberto Fernández contra Fabiola Yañez La Corte Suprema de Justicia resolvió este jueves que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 4 deberá continuar con la investigación penal iniciada a raíz de una denuncia presentada por Alberto Fernández contra su ex pareja, Fabiola Yañez, por presunta violación de secretos y acceso ilegítimo a información personal. El ex mandatario planteó que su ex mujer accedió al contenido de un celular que él le había dado a su hijo Francisco, de dos años, para que mirara videos y escuchara música, y que de allí accedió a contenido que luego divulgó, como las filmaciones con la periodista Tamara Pettinato en su despacho de la Casa Rosada. “La querellada Fabiola Yañez es la única persona que tenía acceso a la información que se ha difundido. Dicha información está contenida en el teléfono que era de mi propiedad, que le regalé a mi hijo Francisco con aplicaciones que servían para su esparcimiento, y que contenía mi galería de fotos personal", expuso Fernández en su denuncia penal de agosto del año pasado. Y agregó que "se debe poner un límite a semejante invasión y avanzar con la querella que aquí presento. Pues esta difusión se va realizando a cuentagotas, mostrando un mecanismo de desgaste hacia mi persona, con el único propósito de alimentar el morbo social”. Esa denuncia fue radicada en la justicia federal y, por sorteo, entendió la jueza María Eugenia Capuchetti, entonces a cargo del juzgado federal 9. La magistrada rechazó un pedido del ex presidente para que se le ordenara a los medios de comunicación que “se abstengan de reproducir, mencionar y/o cualquier otra conducta que implique la invasión a mi privacidad e involucre a mujeres”, y luego se declaró incompetente, remitiendo el caso al fuero en lo criminal y correccional. El expediente llegó así juzgado 44 y rechazó intervenir, al entender que los delitos denunciados resultaban de acción privada y por lo tanto la competencia correspondía a los tribunales orales en lo criminal y correccional. Se sorteó entonces al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 4. Por un planteo de competencia negativa, el caso llegó a la Corte Suprema para dirimir si el tema debía analizarse entre el juzgado federal 9 y el TOC 4. La Procuración General entendió que correspondía la intervención de la justicia nacional ordinaria. La Corte Suprema llegó a la misma conclusión. Los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti se remitieron al precedente “Mármol” y, en un voto concurrente, el juez Carlos Rosenkrantz al “Benítez” y “FMP 95/2018” para disponer que el caso debía sustanciarse ante la justicia ordinaria.

Live Blog Post Comercio denuncia el incumplimiento del acuerdo paritario en cadenas mayoristas La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) manifestó hoy su "profunda preocupación ante el reiterado incumplimiento del acuerdo paritario por parte de varias de las principales cadenas mayoristas del país. Desde mediados de mayo, trabajadores de empresas como Makro, Vital y Jaguar se encuentran realizando medidas de fuerza para reclamar el pago íntegro del aumento salarial correspondiente al trimestre abril-junio". Según explicaron, el acuerdo firmado por la FAECYS con las cámaras empresarias del sector establecía un incremento salarial acumulativo del 5,4%, a abonarse en tres tramos trimestrales, junto con sumas fijas mensuales de $35.000 en abril, $40.000 en mayo y $40.000 en junio, esta última a incorporarse al salario básico. Sin embargo, "distintas empresas adoptaron mecanismos para eludir lo pactado: algunas pagan las sumas fijas pero no aplican los porcentajes, mientras otras otorgan anticipos parciales sin ajustes posteriores". "Los acuerdos paritarios son producto de una negociación responsable entre partes, y deben cumplirse sin excusas. No vamos a permitir que los trabajadores sean la variable de ajuste en este contexto", expresó Armando Cavalieri, secretario general de FAECYS y agregó que "es inadmisible que mientras algunos empleadores honran sus compromisos, otros especulen con el bolsillo de los trabajadores". Además del accionar de las empresas, la federación advierte que el conflicto se ve agravado por la falta de homologación del acuerdo por parte del Gobierno nacional, que adoptó una política restrictiva de aumentos que no superen el 1% mensual. "Esta negativa oficial contradice el discurso de no intervención en las relaciones entre privados y termina beneficiando a los empleadores que buscan eludir sus responsabilidades". Un artículo clave del acuerdo (el artículo 10) establece que ante demoras administrativas en la homologación, los empleadores deben igualmente cumplir con lo pactado, efectuando los pagos como “anticipos a cuenta del Acuerdo Colectivo Abril 2025”. Sin embargo, muchas de las cadenas mayoristas ignoran esta cláusula y supeditan los pagos a la aprobación gubernamental. En paralelo, FAECYS denuncia que algunas empresas comenzaron a presionar a los trabajadores mediante la suspensión de beneficios como el menú diario en jornadas prolongadas, en un intento de desmovilización que es inaceptable.

Live Blog Post MSCI: Argentina no mejoró ni empeoró (¿mala o buena señal?) El próximo 24/06, el organismo estadounidense MSCI (Morgan Stanley Capital International) definirá en qué categoría ubica a la Argentina. Pero este jueves se inició el proceso, con la publicación del informe de accesibilidad de mercados. En esta instancia previa aparecen las primeras señales de cómo se juzgó la eliminación del cepo, qué grado de flexibilidad hay para el ingreso de capitales y qué cerca está la Argentina de tener un mercado cambiario único y libre. "El MSCI hoy publicó las calificaciones de los países clasificados como Mercado Desarrollado, Emergente, Frontera e Independiente. Argentina no mejoró ni tampoco empeoró en los 18 aspectos que mide el MSCI", informó Sebastian Maril en X. El MSCI definirá tras su reunión anual del jueves 24 en qué categoría ubica al país. La Argentina puede quedar en el aislamiento del grupo “standalone”, que dentro de América Latina comparte con Panamá, Jamaica y Trinidad y Tobago, y en el resto del mundo con países en situación extrema como Líbano, Zimbabue o Ucrania. O bien, puede ser ascendida a la categoría de “mercado de frontera”. El ascenso siguiente sería a “mercado emergente”, la condición que en la región tienen Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. El gobierno de Javier Milei espera con ansias qué ocurrirá el 24 y se entusiasma con la posibilidad de que el país ascienda a la categoría de “mercado de frontera”. Aunque este informe no parecería una buena señal... image.png Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SebastianMaril/status/1935798084132651442&partner=&hide_thread=false Nuevas calificaciones del MSCI 2025 para Argentina. No se mejoró en nada. Comparto 2024 v. 2025. Veremos si el martes 24 de Junio hay mejores novedades sobre reclasificación a Mercado Frontera. https://t.co/xrjKgVGBrq — Sebastian Maril (@SebastianMaril) June 19, 2025

Live Blog Post Los libertarios se aferran a la inflación Mientras se conocen los números del desempleo, los libertarios se refugian en la inflación que viene bajando y las proyecciones en ese sentido. Captura de pantalla 2025-06-19 181552.png Captura de pantalla 2025-06-19 181611.png

Live Blog Post Exportaciones: 1era. caída en la gestión Milei Los datos del intercambio comercial comenzaron a tambalear en mayo con una caída del 7,4% de las exportaciones, la primera en lo que va de la gestión de Milei, según informó el INdEC. El retroceso es consecuencia de una menor exportación de manufacturas de origen agropecuario, que cayeron 11,3%, y de las reducción de las ventas de combustible, que se hundieron 29,3%. A l mismo tiempo, las importaciones mantienen su tendencia ascendente y aumentaron 29,4% el mes pasado, hasta llegar a 6.488 millones. Pese al retroceso, las exportaciones cerraron el mes en US$ 7.095 millones, lo que permitió contar con un superávit de US$ 608 millones. La divergencia de trayectorias entre las exportaciones y las importaciones hizo que el superávit se achicara de US$ 2.047 millones a US$ 608 millones de un año a otro. Según el INDEC, en el quinto mes del año el país exportó US$7.095 millones, un 7,4% menos que en el mismo mes del año pasado. Sin embargo, en términos mensuales, descontando cuestione estacionales, presentaron una leve mejora del 0,4%. Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/INDECArgentina/status/1935777077703377372&partner=&hide_thread=false #DatoINDECComercio exterior de bienes: en mayo de 2025, las exportaciones cayeron 7,4% interanual y las importaciones subieron 29,4% https://t.co/8UaXiKB89Z pic.twitter.com/4OhryFpJg4 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) June 19, 2025