Cabe destacar que el courier es un sistema de pequeños envíos que permite adquirir productos en el extranjero y recibirlos en tu casa a través del servicio de Courier Internacional. Mediante este sistema se pueden comprar en el exterior diversos objetos (comestibles, prendas, juguetes, productos tecnológicos, objetos de decoración, etc.) siempre que se trate de mercadería para uso personal y no comercial (hasta 3 unidades iguales de la misma especie); envíos de hasta 50 kilos de peso; y operaciones que no superen los US$ 1.000 de importe final.