Viva Air: Anuncian medida para pasajeros con próximos vuelos

https://twitter.com/AerocivilCol/status/1632367602352762881 Pasajeros afectados por la suspensión de operaciones de @VivaAirCol:



Aquí pueden descargar el modelo sugerido que debe ser enviado al correo contactenos@sic.gov.co para radicar su demanda ante la @sicsuper. https://t.co/K7wSvvmozd — Aeronáutica Civil de Colombia (@AerocivilCol) March 5, 2023

Hasta el momento, muchos casos de quienes realizaron la demanda recibieron una respuesta favorable. La SIC obligó la devolución del dinero o realizar una reubicación en un vuelo con otra compañía sin costos adicionales.

A pesar de esto, para quienes tienen viajes planeados, no deja de ser una situación desfavorable. Muchos pierden el dinero de hoteles, traslados y excursiones, ya contratados, ya que las soluciones son a largo plazo y el traslado sin costo por parte de las otras aerolíneas no se encuentra garantizado en las fechas acordadas.

Viva Air encamina su fusión con Avianca

El director de la Aerocivil, Sergio París, informó que continuará el proceso de integración entre Viva Air y Avianca. “La instrucción es seguir con el proceso de solicitud de integración”, aseguró París en un medio colombiano.

Aunque aseguró que desde la Aerocivil se encargarán de garantizar que la propuesta de integración no las convierta en un monopolio. "Permitiendo la competencia, el acceso al aeropuerto El Dorado, protegiendo el mercado y manteniendo ciertos beneficios a los usuarios”.

Por su parte, Avianca emitió un comunicado anunciando que la solicitud de integración fue totalmente clara y transparente, comunicada en abril de 2022. " Ni Avianca, ni sus accionistas han tenido influencia alguna en la gestión de la línea aérea Viva, dando cumplimiento cabal a dicho criterio. Tanto Avianca como la aerolínea Viva han competido agresivamente, sin influencias, ni coordinación", aseguraron.

https://twitter.com/Avianca/status/1632541056397869057 Durante esta solicitud de integración con @VivaAirCol ha circulado desinformación, calumnias y noticias falsas, promovidas por quienes se oponen a que esa aerolínea siga existiendo. Encuentra aquí todo el detalle para que tengas la información verdadera: https://t.co/UfQCHzVj7K pic.twitter.com/kxbSXRnPaP — Avianca (@Avianca) March 6, 2023

Avianca disparó contra el resto de las aerolíneas

Avianca sostuvo que no controla a Viva Air ni están integradas hace tiempo. "Hace más de 7 meses Viva avisó que su crisis era inminente y nadie más propuso una solución", expresaron desde la compañía aérea. Sosteniendo además que " nunca hubo una oferta formal por parte de JetSmart y LATAM".

La aerolínea remarcó que tiene cerca del 40% de participación en el mercado. Además de apuntar contra el resto de las aerolíneas: "LATAM en Chile controla el 65% y Copa en Panamá prácticamente el 100%".

"Competidores como Ultra Air no están brindando protección a los pasajeros, suben sus tarifas y se aprovechan de la situación. Ultra Air y Wingo no hicieron nada gratuitamente y JetSmart se escondió con la excusa de no operar en Colombia, cuando pudo servir rutas internacionales críticas", arremetió.

