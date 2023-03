Planes sociales: Se destapó otra olla y amenazan colapso

"La acusación es una mentira absoluta (…) El sueño del Principito existe (…) Quieren poner $1.000 millones en la gestión de esta ministra pero no es así (…) Estas piletas de Ezeiza las reabrimos en la gestión de Juanchi Zabaleta, yo asumí el 13 de octubre de 2022 y no me tembló el pulso para renovar los acuerdos que tenemos con miles de asociaciones civiles”, respondió a medias la funcionaria en A24.

A su vez, el mismo comunicador agregó que “La caja con la que el Gobierno financia a piqueteros K supera los $ 14.000 millones y aumentó un 135% en un año”

En este marco, desarrolló: “La caja con la que el Estado financia a los piqueteros aumentó un 135% en un año y ya alcanza los $ 14.000 millones. La información surge de datos del sector, que cotejan el crecimiento de las transferencias discrecionales que hubo durante 2022 hacia las organizaciones sociales, entre las que predominan los aliados de la Casa Rosada.

Los $ 14.000 millones que se giraron a piqueteros en 2022 superaron por mucho los recursos que obtuvieron de manera discrecional las organizaciones sociales en 2021. Mientras que el año pasado se les enviaron fondos por $ 14.004 millones a asociaciones y cooperativas, en el año previo la cifra alcanzaba los $ 5.960 millones. Exactamente, aumentó un 135% en apenas un año Los $ 14.000 millones que se giraron a piqueteros en 2022 superaron por mucho los recursos que obtuvieron de manera discrecional las organizaciones sociales en 2021. Mientras que el año pasado se les enviaron fondos por $ 14.004 millones a asociaciones y cooperativas, en el año previo la cifra alcanzaba los $ 5.960 millones. Exactamente, aumentó un 135% en apenas un año

Medido en dólares, a una cotización oficial promedio de $ 137,10, las transferencias treparon hasta los US$ 100 millones. Las asociaciones civiles recibieron transferencias por US$ 43 millones, mientras que las cooperativas lo hicieron por US$ 57 millones. En 2021, en total, entre ambas, habían cobrado US$ 42 millones, también un 135% menos”.

Al igual que en la época de Mauricio Macri y de CFK, el presidente Alberto Fernández sigue sin dar respuesta sobre los gastos que realizan estos piqueteros, que ahora cuentan con recursos monumentales para, por ejemplo, lanzar su propio partido. ¿El dinero es realmente para darle de comer a los pobres?

Piqueteros amenazan colapsar las rutas en Semana Santa

Por el recorte de Potenciar Trabajo a piqueteros opositores, Unidad Piquetera resolvió que desde marzo se efectuarán protestas en todo el país, mientras que el 5 de abril, en la previa de Semana Santa, cortarán rutas nacionales y provinciales, además de todos los accesos de la Ciudad de Buenos Aires:

Los días 13, 14 y 15 de marzo se desarrollarán “acciones de lucha” en todo el país .

se desarrollarán . El 5 de abril impulsarán un corte de acceso de rutas nacionales , rutas provinciales, puentes carreteros, acceso y egreso de la Capital Federal.

impulsarán un , rutas provinciales, puentes carreteros, acceso y egreso de la Capital Federal. El 18, 19 y 20 de abril , en caso de no existir respuesta, se efectuará un acampe piquetero .

, en caso de no existir respuesta, . Ejecutar una “gran marcha piquetera” que concluya con caravanas de movilización desde los cuatro puntos cardinales desde el lunes 15 de mayo, confluyendo en la Plaza de Mayo el 17 de mayo.

desde los cuatro puntos cardinales desde el lunes 15 de mayo, confluyendo en la Plaza de Mayo el 17 de mayo. 8 de marzo, día internacional de las mujeres trabajadoras, una movilización.

El 24 de marzo se marchará de forma independiente por “los 30.000 detenidos-desaparecidos, contra la represión y la criminalización de las luchas y el ajuste del gobierno y el FMI”.

Comunicado oficial del Ministerio de Desarrollo Social

Lo curioso sobre el caso del comedor El Sueño del Principito es que Tolosa Paz le terminó dando la razón a Clarín: la crifra en 2022 alcanza los $1.000 millones.

RECURSOS DEL ESTADO NACIONAL ASIGNADOS Y EROGADOS HACIA LA ASOCIACIÓN CIVIL “EL SUEÑO DEL PRINCIPITO” DURANTE LA GESTIÓN DEL MINISTRO JUAN ZABALETA

31/12/2021 $75.000.000,00

08/02/2022 $176.148.094,70

24/05/2022 $35.025.709,75

24/05/2022 $75.000.000,00

28/07/2022 $99.812.855,00

POR UN TOTAL DE: $460.986.659

RECURSOS DEL ESTADO NACIONAL ASIGNADOS Y EROGADOS HACIA LA ASOCIACIÓN CIVIL “EL SUEÑO DEL PRINCIPITO” DURANTE LA GESTIÓN DE LA ACTUAL MINISTRA VICTORIA TOLOSA PAZ

18/11/2022 $60.000.000,00

18/11/2022 $50.025.709,75

27/12/2022 $261.558.868,25

POR UN TOTAL DE: $371.584.578

RECURSOS DEL ESTADO NACIONAL ASIGNADOS Y QUE TODAVÍA NO HAN SIDO EROGADOS HACIA LA ASOCIACIÓN CIVIL “EL SUEÑO DEL PRINCIPITO” DURANTE LA GESTIÓN DE LA ACTUAL MINISTRA VICTORIA TOLOSA PAZ

28/12/2022 $261.558.865,00

