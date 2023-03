Este alimento que usas siempre pone a tu hígado en riesgo

El hígado es un órgano del que no se habla mucho, pero que se debería cuidar más. Y es que el hígado cumple funciones muy importantes, entre ellas eliminar toxinas. Sin embargo, no todos saben ¿Cómo cuidar el hígado? ¿Qué le hace mal al hígado? ¿Cuál es el peor alimento para el hígado? Puede que la respuesta a esta última pregunta sea el alcohol, pero hay un alimento famoso que algunos creen que puede llegar a ser tan peligroso para el hígado como el alcohol. Este alimento es muy común en la dieta, y si se come en exceso puede ser fatal: el azúcar.