Potenciar Trabajo: 50 mil millones al Evita y CFK se obsesiona

La fuerte acusación por convenios millonarios provino del legislador porteño Hernán Reyes quién lo comentó en su cuenta de Twitter. Allí acusó las bajas y suspensiones de aquellos planes como una “pantalla” y pidió por un modelo nuevo.

“Tolosa Paz armó una pantalla, se muestra transparente y dice que ahorra dinero, pero en realidad arregló con las organizaciones. La plata del Potenciar Trabajo que iba a personas ahora va directo para financiar la política de las orgas”.

“El gobierno da de baja 154.441 planes, eso significa que tiene a disposición 50 mil millones de pesos y que se los van a repartir a las organizaciones de manera directa y discrecional. Los convenios de transferencia de dinero a las cooperativas, asociaciones y federaciones son el gran agujero negro del Potenciar Trabajo. Hacen el foco sobre los titulares para hacerse los distraídos con transferencias millonarias a las organizaciones como Evita y Barrios de Pie”.

Y cerró: “Lo venimos diciendo hasta el hartazgo, la caja política está en los subidos directos, mucho más que de los planes. Ahí se esconde el dinero de las organizaciones sociales y el financiamiento de la política”.

CFK vs Alberto

El conflicto entre la Cámpora y el Movimiento Evita por los planes perdura. La entrega de estos millonarios fondos al Evita de Emilio Pérsico Y Chino Navarro, parece responder a una estrategia electoral de Alberto Fernández, de cara a las elecciones.

Mientras los piqueteros piden 200.000 potenciar trabajo y reprueban las bajas, Tolosa paz sigue anunciando más: se confirmaron otras 200.000. Por lo que cabe preguntarse: ¿solo en el PO hay irregularidades? Qué extraño que el Movimiento Evita, sujeta a Alberto, no figure.

El escenario sugiere que, con la llegada de Tolosa Paz, cercana a Alberto, este gobierno pretende que el Evita sea el único que garantice en los barrios cobrar el Potenciar Trabajo (además Pérsico administra todo ese dinero); ¿por eso trata de girar recursos al movimiento oficialista en detrimento del Partido Obrero?

El conflicto entre la Cámpora y el Movimiento Evita por los planes perdura.

También se puede interpretar la jugada de Alberto como guiño a la CGT que lo ha abandonado (¿Quién no?). Desde la época del General Perón, los sindicalistas más puristas y verticalistas, como el propio Juan Domingo - pese a su coqueteo con fines políticos con John William Cooke- han repudiado la Izquierda y cualquier vertiente que contamine sus filas.

Se ve que lo importante es la disputa por la gestión de la caja. Es entonces cuando reaparece, aunque en silencio y por voceros, Cristina Kirchner.

El periodista oficialista Iván Schardrogosky en diálogo con Futurock hoy deslizó que Cristina Kirchner está obsesionado por la problemática de los planes sociales al punto de crear un plan para controlarlos. Esto viene a sostener la tesis de eliminar a las organizaciones sociales como intermediarias oponiéndose así al Movimiento Evita, liderada por Emilio Pérsico y “Chino” Navarro (secretario de Relaciones Parlamentarias), dos personajes enemistados con CFK y alineados con el presidente Alberto Fernández

“Está con un ojo fuertemente puesto en el tema de los planes sociales. Esta viendo números y cosas que dicen que hay un montón de gente que recibe ingresos pero que no está identificada en el estado. Cuanto más gente recibe, quién lo recibe".

Y agregó: “Cristina está obsesionada con eso por algo que dijo en algún momento. Antes el asalariado formal o informal tenía un gap (distancia) con el que cobraba planes. Hoy el que cobra programas sociales y tiene asistencia alimentaria…. El ejemplo era Merlo. Capaz que gana la misma guita el mecánico de enfrente que labura 14 horas por día que la familia de enfrente que cobra 1, 2 o 3 programas sociales. Eso genera discusión entre pobre vs pobre y te lesiona la base política, electoral y social. Cristina dice que por eso hay un problema de convivencia”.

El año pasado tanto Pérsico como Navarro la destruyeron cuando la vicepresidenta había insistido en que las organizaciones no deberían manejar los planes sociales.

“Cristina no entiende lo que pasa en los barrios”. “Hace mucho que no va a un barrio y no sabe lo que es el problema de la pobreza”. “Cristina es muy injusta con las afirmaciones que hace. Creo que no conoce el tema, no sabe qué hacen las organizaciones”.

Intermediaciones sospechosas y más gasto social

Las organizaciones piqueteras y organismos sociales tampoco contribuyen a paliar los planes sociales incluso son parte del problema. Muchos de ellos intervienen como intermediarios entre el beneficiario y el estado, por lo que se genera un clientelismo político en el que se le obliga al beneficiario a participar en ciertas marchas políticas o afiliarse a diversos partidos para cobrar el plan en lugar de incentivarlo a trabajar. Muchas veces los beneficiarios oficiales nunca llegan a percibir el total del plan, este se pierde en la intermediación de los movimientos sociales.

Las organizaciones piqueteras y organismos sociales que actúan como intermediarias son parte del problemas por los planes sociales. Emilio Pérsico y "Chino" Navarro, del Movimiento Evita.

Ahora con esta denuncia, se les complica el panorama. Además la ayuda social sigue incrementándose a la par de las marchas piqueteras que repudian la bajas por irregularidades (la AFIP había detectado a beneficiarios fallecidos, con más de dos propiedades y hasta quienes habían comprado dólares.)

Este año el plan encima tuvo un 4,9% de aumento, con $584.938 millones previstos durante este año. Asimismo, el Gobierno nacional, a fin del año pasado, cerró el pago de un nuevo bono de $ 17.375 para marzo 2023 a cobrar en un solo tramo a los beneficiarios y beneficiarias del programa Potenciar Trabajo con la única condición de que hayan revalidado su identidad antes del 6 de enero.

Según pudo saber Clarín, en los primeros 31 días del año, se transfirieron a esas áreas $ 84.077 millones, a razón de $ 2.712 millones cada 24 horas, en línea por ahora del presupuesto anual previsto por el Ministerio de Economía en asistencia social para el año electoral, de más de $ 1 billón.

