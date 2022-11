documento bono de fin de año de anses 1.jpeg

Hace unas semanas, el diligente del Polo Obrero, Eduardo Bellinboni, le había confirmado a dicho medio que si el Gobierno no ofrecía algo para fin de año iba a haber un diciembre inolvidable. Él cree que la situación social ya no da para más, que la inflación se comió el poder adquisitivo de los planes y que tiene que haber más planes para más personas con mayores montos, un esfuerzo fiscal que le exige a una gestión que no está preparada para darlo.