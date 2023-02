Cómo estará el clima este fin de semana largo festivo

Se esperan lluvias durante la segunda quincena de febrero que durarán de 8 a 15 días, así que lleva tus botas y paraguas, dado que serán muy útiles si deseas mantenerte seco.

Salta cuenta con unas de temperaturas bajas 16°C y altas de 28°C.

Es la temperatura perfecta para explorar la provincia sin sentir ni mucho calor ni mucho frío. Al igual que Jujuy, se esperan de 8 a 15 días de lluvia.

El tiempo en Tucumán contará con temperaturas bajas 19°C y altas de 31°C.

El tiempo en Catamarca cuenta con temperaturas bajas 17°C y altas de 30°C.

En La Rioja la temperatura para el carnaval se mantendrá con una máxima de 29° C y la mínima de 17° C.

Finalmente Santiago del Estero tendrá temperaturas altas que rondarán los 39° C y mínimas de hasta 14° C. A excepción de Salta y Jujuy, el resto de las provincias del norte mantendrán un cielo parcialmente nublado.

Clima: Cómo estará en el centro

En Buenos Aires, las proyecciones anticipadas para el fin de semana y el Carnaval se empalman con las tendencias de los próximos días. Luego de un descenso en las temperaturas máximas pronosticadas para el jueves y el viernes -de 26°C y 22°C respectivamente-, el sábado y el domingo el organismo oficial espera que el termómetro toque picos de 27°C, el primer día, y de 29°C, en la jornada siguiente.

Por otra parte, las expectativas de mínima también podrían generar mayor frío: el sábado tendrá momentos de 14°C, y al otro día, habrá una base de 16°C en las primeras franjas horarias.

La costa bonaerense espera para este sábado cielo parcial a algo cubierto en lo que sigue del día. El SMN vaticina vientos del sudoeste y temperatura de entre 8 grados de mínima y 23° C de máxima. El domingo, las mínimas serán de 13° C, las máximas de 25° C, sin probabilidad de lluvias y cielo algo nublado.

clima carnaval portada.jpg

En tanto, el cielo del primer día del fin de semana extra largo estará ligeramente nublado, mientras que el domingo se espera que, con el paso de la mañana a la noche, pase de algo nublado a parcialmente nublado. No se espera lluvia para ninguno de los dos días.

El sur de la provincia de Buenos Aires presenta cielo ligeramente nublado durante toda la jornada de este sábado, una mínima de 10°C y una máxima de 27 grados, con vientos del sector sur para que lo sigue de la jornada, informó el SMN. El domingo estará algo cubierto con temperaturas entre los 15°C y los 25°C.

El martes el SMN vaticina para el martes cielo parcialmente nublado, vientos del norte, mínimas de 20° C y máximas de 31° C.

Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Entre Ríos al igual que la mayoría de las provincias, mantendrán para el finde XL un cielo mayormente nublado y temperaturas máximas que no superarán los 34° C mientras que la mínima se mantendrá en 15° C.

Clima en Argentina: Cómo estará Cuyo

Las provincias cuyanas de Mendoza, San Luis y San Juan se mantendrán con cielo parcialmente nublado ya que, no tendrán lluvias para la próxima La temperatura para cuyo irá desde los 17° de mínima hasta los 32° C de máxima.

mendoza clima nublado.jpg

Cómo estará el sur del país

Santa Cruz y Tierra del Fuego festejará un carnaval con un clima familiarizado y es que, para la fecha del fin de semana hasta el día martes ambas provincias tendrán cielo parcialmente nublado con un leve ascenso de la temperatura. La misma será de mínima 5° C y la máxima de 14° C.

Por otro lado las provincias de Río Negro y Neuquén tendrán el cielo parcialmente nublado durante toda la semana. La máxima será de 27° C y la mínima de 13° C.

En Chubut el cielo se encontrará algo nublado y con temperaturas de 15° C a 26° C.

Cómo estará en el NEA

Para las provincias de Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes el cielo nublado predominará el fin de semana festivo como en el resto del país.

La temperatura para será de mínima 20° y la máxima 33° C.

