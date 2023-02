De Viviana Canosa a Baby: Clase media harta, no de derecha

Por su parte, el regreso de Etchecopar quedó bastante relegado. Mientras la conductora inició el programa tocando los 2.5 puntos, el también periodista del canal de noticias del Grupo América osciló entre los 1.5 y los 1.8 durante toda su emisión.

https://twitter.com/A24COM/status/1625318480701448192 Sin novedad en el frente, el editorial de Baby Etchecopar



"No hay nada que analizar, es un gobierno de mierd@ apoyando a los chorros".



Cc #A24 #BastaBaby @angeletchecopar pic.twitter.com/JL5hI9kbO8 — A24.com (@A24COM) February 14, 2023

Sin embargo, el picante conductor ya estaba al tanto de que la competencia contra Canosa sería ardua. Es por ello que, apelando a su característica ironía, Etchecopar arrancó su programa parodiado a su ex compañera. "A mí nadie me amenaza, ¿ok? Hoy les voy a contar toda la verdad", introdujo, haciendo referencia a los dichos de la periodista de LN+.

No contento con ello, el también periodista de Radio Rivadavia arremetió con una payada contra Canosa, con los siguientes versos:

Con su permiso, señores/

no voy a hablar de otra cosa/

esta noche debutamos/

y nos ganó Canosa/

El panfleto que escribimos, no lo hace ninguna imprenta/

vamos a ver mañana, la Canosa qué inventa/

A mí me gustan los versos, y los hago enseguida/

la compañera me hace el verso de la perseguida

Luego de los aplausos en el piso del canal, Etchecopar cerró volviendo a imitar a su ahora rival: "Si mañana la gente no me ve, me voy y no vuelvo más. Me agarra depresión, estrés".

https://twitter.com/agarra_pala/status/1625369176490614784 Baby Etchecopar fue derrotado categóricamente en el rating por el programa de Viviana Canosa y quedó escupiendo bronca: "Se hace la perseguida"#BastaBaby #MasViviana pic.twitter.com/tp7IFGtCPU — Agarra la Pala (@agarra_pala) February 14, 2023

Más allá del buen humor con el que Etchecopar tomó la derrota contra Canosa, lo cierto es que este enfrentamiento no se traduce únicamente en una competencia por los números. Y es que a pesar de que ambos periodistas son afines ideológicamente a la derecha y opositores acérrimos, cada uno expone un punto de vista diferente.

Mientras que Etchecopar analiza la coyuntura desde una mirada que aún encuentra soluciones en la clase política, Canosa adoptó un discurso de hartazgo y "anti casta" que la clase media (a la que ambos apuntan) encuentra mucho más seductora.

Quedará por verse, con el paso de las emisiones, si esta tendencia se replica o si el conductor de A24 logra repuntar y competirle mano a mano a Canosa.

