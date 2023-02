¿Estrés? Viviana Canosa se ausentó LN+ y denunció aprietes

Canosa había comenzado muy bien el nuevo ciclo televisivo, con picos de 3 puntos de rating y quedándose con la franja se convirtió en el noveno programa de noticias más visto. Es por eso que comenzaron a circular fuerte rumores de una posible internar en LN+ entre Viviana Canosa, Alfredo Leuco y Luis Majul.

En una entrevista que brindó a Canal 13 antes del inicio del ciclo de +Viviana, Canosa habló sobre el horario de su programa y dijo: "Me ofrecieron este horario que, por ser la nueva, era el que me correspondía", abriendo la puerta a una vieja discordia que comenzó cuando su nombre sonaba para llegar a LN+.

A mediados de noviembre de 2022 cuando circulaba el nombre de Viviana Canosa para llegar a LN+, trascendió que Leuco había solicitado una reunión con los directivos del canal poniendo en duda su continuación en su programa.

La disputa entre Canosa y Leuco nace desde que la conductora aun estaba en A24 y competía directamente con el programa de Alfredo Leuco, obteniendo más rating que el periodista.

Luis Majul fue otro al que no le cayó bien el arribo de Canosa según contó el periodista Adrián Pallarés. El conductor de Socios en el Espectáculo expresó que hubo molestias por la llegada de Viviana Canosa, principalmente por el rating que hace. Además dijo: "Ayer me dijeron una sola palabra… Majul. Lo único que me dijeron es Majul, al que le va a agarrar caspa es a Majul”.

La llegada de Viviana Canosa generó malestar en sus colegas, ya que podrían sentirse desplazados por la conductora, la cual comenzó pisando fuerte.

Misteriosa, reapareció Viviana Canosa

La conductora aclaro que se reincorpora a su ciclo el próximo lunes 13 de febrero, aunque sembró misterio sin aclarar el motivo de su ausencia.

https://twitter.com/vivicanosaok/status/1624055452349747202 Buen día a todos!

Muchas gracias por los mjs.

Si Dios quiere el lunes sin falta en @lanacionmas

Con +Viviana a las 23 hs!!! — Viviana Canosa (@vivicanosaok) February 10, 2023

https://twitter.com/vivicanosaok/status/1624057630590226433 El lunes les cuento todo, como siempre!

Los quiero mucho ♥

Acá, en reposo. — Viviana Canosa (@vivicanosaok) February 10, 2023

